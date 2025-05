La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 10 de mayo en El Trece en una mesa anti Milei

Mirtha Legrand

Invitados confirmados de Mirtha Legrand en El Trece

Este sábado volverá a sentarse en la mesa de Mirtha Legrand la líder de la Colación Cívica, Elisa Carrió, que en los últimos días volvió a pegarle fuerte al presidente Javier Milei.

"No seas hipócritas, vos no hables de corrupción, tu familia no puede hablar de corrupción", dijo Carrió en relación a Macri, marcando que el ex presidente sabía que Patricia Bullrich lo iba a traicionar.

Elisa Carrió

Y del gobierno de Milei, Carrió sentenció: "Ellos solos creen que no hay inflación. ¿Saben el esfuerzo que hizo esta sociedad? ¿Lo que está sufriendo la clase media?".

La mesaza de este sábado la completarán Guadalupe Vázquez, El Bicho Gómez y Virginia Gallardo.

El divertido cruce entre Mirtha Legrand y Franco Colapinto

Los reflejos para maniobrar son claves en la Fórmula 1 y esta semana Franco Colapinto hizo gala de ellos no sólo al quedar seleccionado como titular para las próximas cinco carreras de Alpine sino también al interactuar con las figuras locales, como Mirtha Legrand, su nueva fan en redes sociales.

"Felicitaciones Franco Colapinto. Acá estaremos apoyándote", escribió Mirtha Legrand en la red social X, donde compartió una foto de alguien que sostenía una bandera argentina con su figura, la del piloto y la de Lionel Messi además de la leyenda "Villa Cañás", localidad de origen de la conductora.

A eso el piloto de 21 años le retrucó con un pícaro "Seguime, Mirtha".

mirtha legrand colapinto

"Franco, querido. ¡Ya te sigo en las carreras! Ahora también por acá. Seguime vos también!", contestó la diva de los almuerzos televisivos, que tiró una posta prácticamente irrefutable en el mundillo mediático local: "Ponete el logo de la Chiqui en el casco que trae suerte!".

El insólito intercambio es una vuelta de tuerca a las interacciones de Franco Colapinto con la fauna mediática argentina, que le trajo dolores de cabeza a su entorno en el pasado debido a la asociación con figuras más polémicas que Mirtha Legrand.