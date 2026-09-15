Marcela Tinayre reveló cómo se encuentra Mirtha Legrand tras el alta: "Es indomable"

En un mano a mano con la prensa, Marcela Tinayre se refirió a la evolución de su madre, Mirtha Legrand, luego de haber permanecido unos días internada y bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires. Con el humor que la caracteriza, la conductora aclaró cuál es la situación actual de "La Chiqui".