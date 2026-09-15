Marcela Tinayre reveló cómo se encuentra Mirtha Legrand tras el alta: "Es indomable"
Además, la hija de la diva desestimó que su madre haya pedido salir antes de tener el alta y aclaró que aún no volverá a su programa, porque tiene "mucha tos".
En un mano a mano con la prensa, Marcela Tinayre se refirió a la evolución de su madre, Mirtha Legrand, luego de haber permanecido unos días internada y bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires. Con el humor que la caracteriza, la conductora aclaró cuál es la situación actual de "La Chiqui".
"Mamá está muy bien, sigue recuperándose porque salió ayer. La bronquitis lo que más te molesta es la tos, que puede durar entre 15 y 20 días, y está con ese tema, pero está curada", aseguró Tinayre ante los micrófonos, ratificando que a su madre le pasó esto por "salidora".
Al ser consultada sobre las salidas de la diva de los almuerzos y el impacto en su salud, Marcela reveló que intentan cuidarla, aunque no siempre es tarea fácil: "'Mamá no salgas tanto', le dije. Le habíamos pedido muchas veces eso, porque su debilidad son los bronquios, pero mamá es indomable".
Cuando le preguntaron si era verdad que la diva había querido salir en el fin de semana del Sanatorio Mater Dei, sin haber recibido aún el alta, Tinayre fue categórica: "No quiero ser irónica... ¿una paciente puede decidir eso? Cuando tuvo el alta médica, salió".
¿Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión?
Ante la pregunta sobre el pronto regreso de Mirtha a la pantalla chica, su hija fue contundente: "Es muy pronto para que vuelva, tiene una tos terrible todavía".
Asimismo, descartó la posibilidad de ponerse al frente del programa en su reemplazo. "No me lo propusieron porque hay un acuerdo contractual entre Juana (Viale) y mamá. Si mal no recuerdo, mamá reemplazó a Juana cuando estuvo de vacaciones. Salvo que no estén ninguna de las dos, nunca se sabe...", concluyó.
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