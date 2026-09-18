Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Mater Dei tras recibir el alta

La familia de la conductora también había expresado su agradecimiento al personal del sanatorio por la atención recibida durante aquellos días: “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, expresaron desde las redes sociales oficiales de Legrand.

Si bien el alta había permitido que continuara su recuperación en su domicilio, la conductora todavía no había retomado sus actividades habituales en televisión. La nueva internación modifica nuevamente sus planes laborales y vuelve a poner en pausa su regreso a la pantalla. Desde que comenzó a atravesar el cuadro respiratorio, su programa había quedado condicionado por su estado de salud.

¿Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand?

Juana Viale quedó al frente de la grabación

Mientras Mirtha Legrand continúa bajo atención médica, su nieta Juana Viale asumió nuevamente el compromiso de grabar la emisión correspondiente al sábado. La grabación estaba prevista para este viernes y contaría con la presencia de Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.

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