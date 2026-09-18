Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Mater Dei tras recibir el alta
La conductora, de 99 años, había regresado a su casa el último domingo luego de atravesar un cuadro respiratorio bronquial.
Mirtha Legrand volvió a quedar internada este viernes en el sanatorio Mater Dei, luego de haber recibido el alta médica apenas unos días atrás. La conductora ingresó nuevamente a la guardia en las últimas horas y, de acuerdo con la información confirmada por LA NACION, los médicos resolvieron que permanezca bajo cuidados en la institución.
La nueva internación se produce después de un período de recuperación en su domicilio, al que había regresado el último domingo. La conductora había permanecido internada previamente debido a un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal que habían requerido seguimiento médico.
Hasta el momento, no se difundieron públicamente mayores precisiones sobre los motivos que llevaron a esta nueva internación ni sobre cuánto tiempo permanecerá en el sanatorio.
Mirtha Legrand fue nuevamente internada
La conductora había ingresado al Mater Dei el lunes 7 de septiembre, después de realizarse estudios médicos de control a raíz de una bronquitis que llevaba aproximadamente una semana. En aquella oportunidad, desde el centro médico habían informado que Mirtha Legrand permanecía internada de manera preventiva con el objetivo de completar diferentes estudios y mantenerla bajo control.
Tras varios días de atención, la institución comunicó su alta médica: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, señalaba el parte difundido en ese momento.
La familia de la conductora también había expresado su agradecimiento al personal del sanatorio por la atención recibida durante aquellos días: “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, expresaron desde las redes sociales oficiales de Legrand.
Si bien el alta había permitido que continuara su recuperación en su domicilio, la conductora todavía no había retomado sus actividades habituales en televisión. La nueva internación modifica nuevamente sus planes laborales y vuelve a poner en pausa su regreso a la pantalla. Desde que comenzó a atravesar el cuadro respiratorio, su programa había quedado condicionado por su estado de salud.
¿Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand?
Juana Viale quedó al frente de la grabación
Mientras Mirtha Legrand continúa bajo atención médica, su nieta Juana Viale asumió nuevamente el compromiso de grabar la emisión correspondiente al sábado. La grabación estaba prevista para este viernes y contaría con la presencia de Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.
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