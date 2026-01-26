Marcela Tauro hizo un mea culpa público tras su cruce con Marixa Balli: qué dijo

La exvedette remarcó el vínculo de años que las une dentro del ambiente artístico. “Nos conocemos de toda la vida, pero te juro que me sorprendió. Tiene mucho código y cuando me enteré todo por televisión dije ‘¿qué pasó?’”, expresó, dejando en claro que no hubo enojo profundo, aunque sí desconcierto. “No me enojé, pero creo que somos mujeres grandes y creo que tenemos un código de muchos años en esto. En estos cuerpos hay mucho código”, agregó.

El conflicto, finalmente, no pasó a mayores. Tauro volvió a insistir con su pedido de perdón: “Le pido disculpas. Tiene toda la razón y yo no”. Incluso se permitió un tono más distendido al hablar de su relación con la cocina. “No sé cocinar, la iba a embarrar”, bromeó, y recordó entre risas: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba…”.