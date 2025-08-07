Se viene una nueva etapa en La Voz Argentina: a qué hora dan hoy jueves el reality y cómo sigue
El reality más popular actualmente de la TV, conducido por Nico Occhiato, se prepara para una nueva noche especial en Telefe. Los detalles.
Mientras La Voz Argentina se encamina a finalizar la etapa de "Las Batallas", una fase llena de adrenalina y desafíos, y ya se confirmó la llegada de los "Knockouts", este jueves sigue el reality con más enfrentamientos y la promesa de nuevas sorpresas.
Bajo la atenta mirada de un jurado de lujo, integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra, los participantes se en duelos uno contra uno, mientras cantan a dúo. Entre eliminados y "robados", se van achicando los equipos rumbo a la próxima fase.
De esta manera, este jueves se espera la antepenúltima gala con "Batallas", donde los jurados siguen recibiendo un valioso refuerzo por parte de los co-coaches invitados destacados artistas: Lali cuenta con Dillom; Miranda! suma la experiencia de Valeria Lynch; Soledad Pastorutti está acompañada por Yami Safdie; y Luck Ra tiene la particular presencia de su pareja, La Joaqui.
A qué hora ver La Voz Argentina
Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este jueves, desde las 21:45, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
Cómo es la próxima etapa de La Voz Argentina
A partir del lunes 11 de agosto a las 21.45 horas, el programa dará inicio a Los Knockouts, una fase que promete intensificar la competencia con nuevas reglas y desafíos.
Los Knockouts marcan un punto de inflexión en el show de talentos. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán cantando una canción cada uno. Será el turno de su respectivo coach decidir quién continúa en el certamen.
Al igual que en la etapa anterior de Las Batallas, los otros coaches tendrán la oportunidad de "robar" hasta dos participantes eliminados de otros equipos, lo que añade un elemento de estrategia al formato.
Una de las grandes novedades de esta temporada de La Voz Argentina es la incorporación de los co-coaches. Por primera vez en la historia del programa, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.
