La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 10 de agosto en Telefe tras la inesperada baja

Graciela Alfano se bajó de La Peña de Morfi

"Suspendí La Peña de Morfi, no quiero comprometer a la gente de Telefe porque si contesto las barbaridades que dijo Susana se sienten mal", le escribió Graciela Alfano a Etchegoyen.

En lugar de Graciela Alfano estará como invitado el humorista y actor Dady Brieva.