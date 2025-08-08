La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 10 de agosto en Telefe tras la inesperada baja
Otra vez La Peña de Mofi se posiciona con el programa más visto de los mediodías, con un invicto que lleva años.
La Peña de Morfi tiene sus invitados confirmados para el programa de este domingo 10 de agosto de 2025, siempre en la pantalla de Telefe, comenzando a las 12 del mediodía. Sorpresivamente se bajó Graciela Alfano.
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
Invitados de La Peña de Morfi
La jornada llegará cargada de música y fiesta: el cuarteto dirá presente con La K’onga, mientras que el folclore vendrá directo desde Salta con Las Voces de Orán.
Por primera vez en el programa, Benja Torres se presentará como solista para mostrar su álbum debut “Espinas”. Además, en la Pulpería, el invitado especial será Dady Brieva, acompañado por toda la diversión del equipo de Fuera de Joda, el programa de las tardes de Streams Telefe, integrado por Nacho Castañares, Tato Algorta, Luchi Patrone y Lean Saifir.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus exquisitas recetas. Ariel Rodríguez traerá toda la información deportiva y el humor estará garantizado con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco será parte de la Pulpería para sumar más color y alegría a la tarde.
Graciela Alfano se bajó de La Peña de Morfi
"Suspendí La Peña de Morfi, no quiero comprometer a la gente de Telefe porque si contesto las barbaridades que dijo Susana se sienten mal", le escribió Graciela Alfano a Etchegoyen.
En lugar de Graciela Alfano estará como invitado el humorista y actor Dady Brieva.
