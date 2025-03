La nueva estrategia de Wanda Nara para divorciarse de Mauro Icardi: "Cambio de..."

"Wanda no viaja a Milán. La audiencia del divorcio es mañana. Se mandó una jugada para no ir y pedir el cambio de jurisdicción, que no creo que le salga bien", explicó Yanina Latorre en sus historias de Instagram sobre el plan que probablemente haya sido implementado por el abogado de la rubia, Nicolás Payarolla, y su equipo.

Por su parte, "Mauro viaja esta tarde. Va en avión privado, obvio", agregó Latorre antes de deslizar un detalle de su entorno: "lleva a la nipona, al peluquero y a una persona más", cuya identidad todavía no reveló.

"Lo que lo están esquilmando no tiene nombre", aseguró Latorre con la información que recopiló hasta la fecha.

Mientras tanto, la estrategia de Wanda Nara tendría que ver con uno de sus hijos, quizás el mismo que sufrió violencia de parte de Mauro Icardi, como consta en la denuncia penal que la rubia y su exmarido, Maxi López, presentaron contra el futbolista del Galatasaray de Turquía.

"Pidió cambio de jurisdicción del divorcio... una locura total", comentó Latorre en televisión antes de deslizar que "parece que no quiere viajar porque arrancaría la terapia de su hijo, y tienen que estar presentes los padres... ella acá y Maxi López vía zoom".