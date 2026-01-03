La nueva película mexicana de Netflix que tiene escenas muy subidas de tono

MinutoUno

Un film de sangre caliente y salvajismo en la intimidad que fue nominado en los premios Oscar a Mejor guion original.

En los últimos años, los servicios de streaming comenzaron a ampliar sus catálogos con historias cargadas de tensión y adrenalina. El género erótico ha marcado un antes y después en el catálogo, volviéndose el favorito de los suscriptores.

Y tu mamá también es una película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón y estrenada en 2001 que cuenta con las actuaciones brillantes de Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú.

Se trata de un relato de sangre caliente y salvajismo erótico que fue nominado en los premios Oscar a Mejor guion original (Carlos Cuarón, Alfonso Cuarón). La película de Netflix, de 1 hora y 45 minutos, se ganó los elogios de la crítica.

De qué trata "Y tu mamá también"

La sinopsis oficial de la película Y tu mamá también dice: “Los adolescentes Tenoch y Julio conocen a la seductora Luisa y se la llevan a hacer un viaje a la playa donde tratarán de conquistarla o lo que pase en el camino”.

Las vidas de Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna), dos jóvenes mexicanos de 17 años, están regidas por su apetito sexual, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde de boda con sus familias, conocen a Luisa (Maribel Verdú), una española de 28 años.

Reparto de "Y tu mamá también"

  • Diego Luna (Tenoch Iturbide)
  • Gael García Bernal (Julio Zapata)
  • Maribel Verdú (Luisa Cortés)
  • Nathan Grinberg (Manuel Huerta)
  • Diana Bracho (Silvia Allende de Iturbide)
  • Verónica Langer (María Eugenia Calles de Huerta)
  • María Aura (Cecilia Huerta)
  • Emilio Echevarría (Miguel Iturbide)
  • Marta Aura (Enriqueta 'Queta' Allende)

Trailer de "Y tu mamá también"

