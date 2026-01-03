La nueva película mexicana de Netflix que tiene escenas muy subidas de tono

Las vidas de Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna), dos jóvenes mexicanos de 17 años, están regidas por su apetito sexual, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde de boda con sus familias, conocen a Luisa (Maribel Verdú), una española de 28 años.