La oferta que recibió Viviana Canosa para volver a la TV: a quién reemplazaría

Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de las miradas por los rumores que apuntan a su inminente regreso a la televisión. La periodista, que debutó como conductora de Viviana en Vivo el lunes 10 de marzo, vio cómo el ciclo fue levantado tres meses después debido a diferencias con el canal. No obstante, su nombre volvió a sonar con fuerza en las últimas semanas, y todo indica que podría sumarse a una nueva señal, donde incluso reemplazaría a una figura reconocida.