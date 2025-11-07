La oferta que recibió Viviana Canosa para volver a la TV: a quién reemplazaría
Luego de su desvinculación de El Trece, todo indica que la conductora prepara su regreso a la pantalla chica.
Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de las miradas por los rumores que apuntan a su inminente regreso a la televisión. La periodista, que debutó como conductora de Viviana en Vivo el lunes 10 de marzo, vio cómo el ciclo fue levantado tres meses después debido a diferencias con el canal. No obstante, su nombre volvió a sonar con fuerza en las últimas semanas, y todo indica que podría sumarse a una nueva señal, donde incluso reemplazaría a una figura reconocida.
Tiempo atrás, Tomás Dente había revelado en Entrometidos en la Tarde que “la conductora tendría una propuesta formal de C5N sobre la mesa”, aunque ahora surgieron novedades sobre su futuro profesional.
De acuerdo con la información difundida por Lucca Melpi en su cuenta de X, “la periodista habría sido tentada para conducir un formato político a partir del 2026 a las 23:00 hs. en El Nueve”. A su vez, Dente amplió en su programa que “también estaría la posibilidad de que sea la nueva conductora de Los Profesionales de Siempre, en reemplazo de Florencia de la V”.
Además de las ofertas televisivas, Canosa confirmó que mantiene conversaciones con otra señal, tal como le contó a Andrea Bisso, periodista de Entrometidos (Net TV).
La trayectoria reciente de la conductora ha estado marcada por varios cambios. En 2022 abandonó de manera abrupta A24 denunciando censura; luego pasó por El Observador, LN+ y Radio Rivadavia, saliendo de todos estos medios en medio de controversias.
Aunque aún no definió si regresará a la TV, a la radio o si continuará en el streaming -donde disfruta de mayor libertad de expresión-, lo cierto es que las propuestas no le faltan y su regreso a la pantalla parece cada vez más cercano.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario