La opulenta mansión de Barby Franco y Fernando Burlando: boliche, pileta con olas y cuarto 50 sombras de Grey
La residencia se destaca por sus lujosos ambientes, particulares comodidades y espacios diseñados para disfrutar y divertirse.
La residencia que comparten Barby Franco y Fernando Burlando se destaca por una serie de ambientes que escapan de lo convencional. Detrás de una imponente fachada de estilo francés, acorde con la estética clásica del barrio, la propiedad esconde desde sectores destinados al relax hasta rincones especialmente pensados para las fiestas y el entretenimiento.
Al recorrer el interior, uno de los primeros detalles que llama la atención es la particular manera en la que la pareja decidió intervenir los pasillos. Lejos de funcionar únicamente como espacios de conexión entre las habitaciones, fueron convertidos en una especie de galería privada, con motos expuestas como objetos de colección y más de cien relojes distribuidos sobre las paredes.
La cocina mantiene una estética completamente diferente y se inclina por un diseño moderno y minimalista. El mármol blanco con vetas grises domina tanto las superficies como la gran isla central, acompañada por banquetas blancas. La grifería y los electrodomésticos incorporan detalles de acero, mientras que un enorme ventanal negro con vidrios repartidos rompe con los tonos claros, suma un estilo industrial y favorece el ingreso de luz natural.
En otro sector de la propiedad se encuentra el living, pensado con una impronta más cálida. Una gran chimenea ocupa un lugar central en el ambiente y se convirtió en uno de los espacios elegidos por Barby Franco para descansar y compartir momentos en familia.
Los particulares lujos que esconde la casa de Barby Franco y Fernando Burlando
El bienestar también tiene un espacio propio dentro de la mansión. La vivienda dispone de un sector de spa equipado con sauna seco y una pileta climatizada con tecnología avanzada. Esta última cuenta con un sistema capaz de generar olas y permitir el nado contracorriente, funciones que pueden ponerse en marcha con solo presionar un botón.
Sin embargo, las mayores particularidades aparecen en los ambientes destinados al entretenimiento. La pareja tiene su propio boliche privado dentro de la propiedad, preparado para organizar fiestas y eventos sin necesidad de salir de casa.
A esto se suma un cuarto “hot” inspirado en la estética de 50 sombras de Grey, otro de los espacios temáticos que forman parte de la residencia y que contrasta con el resto de los ambientes.
La habitación de Sarah, por su parte, fue pensada bajo una propuesta completamente diferente. El dormitorio recrea un universo inspirado en princesas, con una ambientación de cuento en la que sobresale un enorme mural de un bosque encantado y un gran castillo como protagonista de la decoración.
De esta manera, la propiedad combina sectores de estética clásica y moderna con comodidades poco habituales, espacios temáticos y diferentes propuestas destinadas tanto al descanso como al entretenimiento.
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