La opulenta mansión de Barby Franco y Fernando Burlando: boliche, pileta con olas y cuarto 50 sombras de Grey

Sin embargo, las mayores particularidades aparecen en los ambientes destinados al entretenimiento. La pareja tiene su propio boliche privado dentro de la propiedad, preparado para organizar fiestas y eventos sin necesidad de salir de casa.

A esto se suma un cuarto “hot” inspirado en la estética de 50 sombras de Grey, otro de los espacios temáticos que forman parte de la residencia y que contrasta con el resto de los ambientes.

La habitación de Sarah, por su parte, fue pensada bajo una propuesta completamente diferente. El dormitorio recrea un universo inspirado en princesas, con una ambientación de cuento en la que sobresale un enorme mural de un bosque encantado y un gran castillo como protagonista de la decoración.

De esta manera, la propiedad combina sectores de estética clásica y moderna con comodidades poco habituales, espacios temáticos y diferentes propuestas destinadas tanto al descanso como al entretenimiento.