Chiqui Tapia regala entradas para BTS en La Plata: cómo conseguirlas

El arrollador éxito del "World Tour Arirang"

Esta nueva gira marcará el tan esperado reencuentro de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook sobre los escenarios tras su prolongada pausa. Con más de 80 shows programados en 34 regiones, el espectáculo contará con un imponente diseño de escenario inmersivo de 360 grados, ubicando a los fans en el centro de la escena y ampliando la capacidad de los recintos.

Antes de llegar a Buenos Aires el 23 y 24 de octubre, el tour recorrerá otras grandes ciudades de la región: