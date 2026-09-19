Chiqui Tapia regala entradas para BTS en La Plata: cómo conseguirlas
El dirigente confirmó que habrá cinco pases para ver a la banda surcoreana y explicó cómo deberán hacer los fanáticos para participar del sorteo.
La llegada de BTS a la Argentina genera una enorme expectativa entre sus fanáticos y Claudio "Chiqui" Tapia sorprendió con un anuncio relacionado con los recitales que la banda surcoreana brindará en el Estadio Único Diego Armando Maradona: se sortearán cinco entradas para asistir a los shows.
El dirigente dio a conocer la iniciativa a través de un video y adelantó que el sorteo se realizará desde la página oficial del estadio. Incluso, durante su mensaje cambió sobre la marcha la cantidad de pases que serían entregados y decidió aumentar el número de tres a cinco.
“Arrancamos con el mate, ¿eh? Estamos muy pronto a vivir en el Estadio Único Tricampeones del Mundo, Diego Armando Maradona, los recitales de B2S. Vamos a lanzar desde la página oficial del Estadio Único un sorteo de tres entradas. Vamos, pensándolo bien, cinco entradas. ¿Les parece bien? Sigan a la página del Estadio Único Tricampeones del Mundo, Diego Armando Maradona”, expresó Tapia.
Cómo participar por las entradas para ver a BTS
De acuerdo con lo anunciado por Chiqui Tapia, los interesados deberán estar atentos a la página oficial del Estadio Único Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona, desde donde se lanzará la convocatoria para participar.
La iniciativa permitirá que cinco fanáticos consigan su entrada para presenciar uno de los esperados recitales de BTS en el país, en medio de la expectativa que genera la presentación de la banda surcoreana en Argentina.
El arrollador éxito del "World Tour Arirang"
Esta nueva gira marcará el tan esperado reencuentro de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook sobre los escenarios tras su prolongada pausa. Con más de 80 shows programados en 34 regiones, el espectáculo contará con un imponente diseño de escenario inmersivo de 360 grados, ubicando a los fans en el centro de la escena y ampliando la capacidad de los recintos.
Antes de llegar a Buenos Aires el 23 y 24 de octubre, el tour recorrerá otras grandes ciudades de la región:
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2 y 3 de octubre: Bogotá (Colombia).
9 y 10 de octubre: Lima (Perú).
16 y 17 de octubre: Santiago (Chile).
28, 30 y 31 de octubre: São Paulo (Brasil).
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