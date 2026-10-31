La Pantera y Quevedo revolucionan la escena urbana con "DOGGY", su nueva colaboración musical
Los artistas canarios se unieron en un lanzamiento que llega en un gran momento de sus carreras y alimenta las expectativas sobre una posible nueva etapa musical.
La escena urbana española suma una colaboración de alto impacto. La Pantera y Quevedo presentaron "DOGGY", una canción que reúne por primera vez sus universos musicales en un lanzamiento que promete dar que hablar entre los fanáticos del género.
El encuentro llega en un momento de gran crecimiento para ambos artistas, especialmente para La Pantera, que logró consolidarse entre los nombres más escuchados de España. La unión también vuelve a poner en primer plano el talento musical de las Islas Canarias, de donde son oriundos los dos protagonistas.
Con este estreno, los músicos refuerzan una conexión artística que genera expectativa y se posicionan nuevamente en el centro de la conversación dentro de la escena urbana.
El gran presente de La Pantera
El lanzamiento encuentra a La Pantera en uno de los momentos más importantes de su carrera. Actualmente, ocupa el segundo puesto entre los artistas españoles más escuchados en Spotify España y supera los cinco millones de oyentes mensuales.
Su crecimiento también se refleja en el rendimiento de sus canciones. Temas como "NO ME GUILLO v2", "TOCATE SOLA", "ALGO VA A PASAR", "TOO" y "Quiero más" consiguieron ingresar al Top 50 de Spotify España, mientras que su último lanzamiento alcanzó el Top 5 diario de la plataforma.
La colaboración con Quevedo llega después del estreno de "TOO" y alimenta las especulaciones sobre los próximos pasos del cantante. La seguidilla de lanzamientos podría ser una señal del comienzo de una nueva etapa artística o incluso de un proyecto discográfico.
Por ahora, La Pantera mantiene el misterio y no confirmó cuáles serán sus próximos movimientos. Mientras tanto, "DOGGY" suma un nuevo capítulo a su carrera y reúne a dos referentes de la música urbana española en una colaboración que ya genera expectativa.
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