La Pantera y Quevedo revolucionan la escena urbana con "DOGGY", su nueva colaboración musical

La colaboración con Quevedo llega después del estreno de "TOO" y alimenta las especulaciones sobre los próximos pasos del cantante. La seguidilla de lanzamientos podría ser una señal del comienzo de una nueva etapa artística o incluso de un proyecto discográfico.

Por ahora, La Pantera mantiene el misterio y no confirmó cuáles serán sus próximos movimientos. Mientras tanto, "DOGGY" suma un nuevo capítulo a su carrera y reúne a dos referentes de la música urbana española en una colaboración que ya genera expectativa.