La particular confirmación que hizo Joaquín Furriel de su romance con una abogada española: "A caballo"
Hace meses que se especula sobre la nueva relación del actor argentino y, finalmente, él la oficializó durante una entrevista con Catalina Dlugi. Los detalles.
El reconocido actor Joaquín Furriel confirmó por primera vez su relación sentimental con una abogada española en una entrevista exclusiva con Catalina Dlugi para el ciclo Agarrate Catalina en La Once Diez/Radio Ciudad, transmitida desde Bilbao.
Furriel ratificó que hace un año se encuentra en pareja con una madrileña llamada Marta Campuzano. El actor describió la dinámica de su vínculo debido a la distancia geográfica: “Es una relación a caballo. Cuando voy para allá nos cruzamos y ella también viene para acá”.
Joaquín Furriel reconoció que la distancia entre ellos no es un problema
Desde Bilbao, el artista argentino destacó la importancia de su círculo íntimo en esta nueva etapa, a pesar de la distancia que implica su relación. “Siempre mi familia, mi hija, mis amigos, todos los vínculos cercanos que tengo son los pilares y es muy lindo poder compartir todo. Siempre estuve muy bien acompañado”, agradeció Furriel.
El actor aseguró que la distancia con España no representa una complicación para él, en parte debido a sus lazos personales y familiares con el país europeo. “Me es fácil, porque siempre estuve un poco así, mi hermano vive en Palma de Mallorca, mis abuelos eran españoles, mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar no hay complejidad”, explicó.
Durante la conversación, el actor también se refirió a las fotografías que circularon de él junto a la actriz Jessica Chastain en un evento de Moncler que se realizó en los Alpes franceses.
Furriel aclaró el contexto del encuentro y compartió detalles de su interacción con la estrella de Hollywood. “Fue muy lindo compartir tiempo con ella porque el padre de sus hijos maneja la prensa de la marca, al conocerlo a él pude conocerla a ella, es una actriz que se formó en La Lluvia una gran escuela de teatro de Nueva York, charlamos de colegas, me preguntaba muchas cosas de la Argentina, sabía muchas cosas de nuestro país”, comentó.
