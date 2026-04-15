La serie de pocos capítulos con una historia de época que combina intriga y escenas subidas de tono

Con una narrativa que alterna entre el pasado y el presente, la historia permite entender el origen de muchos de los conflictos y relaciones que luego se desarrollan en el universo Bridgerton, ampliando así su mundo con más profundidad.

Reparto de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

El elenco de la serie está conformado por grandes figuras que logran darle vida a personajes intensos y complejos:

India Amarteifio

Corey Mylchreest

Golda Rosheuvel

Adjoa Andoh

Ruth Gemmell

Michelle Fairley

Arsema Thomas

Cada uno de ellos aporta una interpretación sólida, clave para sostener el drama y la evolución emocional de la historia.

Tráiler de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton