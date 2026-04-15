Netflix: la serie dramática de 8 capítulos que la está rompiendo en Argentina

Se trata de una propuesta que se aleja de los clichés tradicionales del género y apuesta por una historia más profunda, donde las decisiones personales tienen consecuencias inesperadas. Con una ambientación en una de las ciudades más icónicas del mundo, la trama construye un entramado de historias que se cruzan de forma constante, mostrando cómo el destino puede unir a personas completamente distintas.