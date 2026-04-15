Netflix: la serie dramática de 8 capítulos que la está rompiendo en Argentina
Las series cortas siguen ganando terreno en el catálogo de streaming, especialmente cuando combinan drama, historias intensas y una duración ideal.
El catálogo de Netflix continúa renovándose con historias que logran captar la atención del público desde el primer momento. En esta ocasión, una serie dramática se convirtió en una de las más elegidas por los usuarios argentinos, destacándose por su narrativa emocional y su enfoque en los vínculos humanos.
Se trata de una propuesta que se aleja de los clichés tradicionales del género y apuesta por una historia más profunda, donde las decisiones personales tienen consecuencias inesperadas. Con una ambientación en una de las ciudades más icónicas del mundo, la trama construye un entramado de historias que se cruzan de forma constante, mostrando cómo el destino puede unir a personas completamente distintas.
Además, su formato breve la convierte en una opción ideal para quienes buscan una serie intensa pero fácil de ver en un fin de semana.
De qué trata Ripple
Ripple presenta una historia coral centrada en varias personas que atraviesan momentos de pérdida y cambios profundos en sus vidas. La trama sigue a un grupo de desconocidos que, sin saberlo, terminan conectados por una serie de acontecimientos que modifican sus destinos. Cada uno de los personajes intenta reconstruir su vida tras enfrentar situaciones personales complejas, generando un efecto dominó donde cada decisión impacta en los demás.
La serie explora cómo los caminos pueden cruzarse de manera inesperada en una gran ciudad, mostrando que incluso los encuentros más casuales pueden cambiarlo todo. Con un enfoque emocional y realista, la historia logra profundizar en temas como el duelo, la conexión humana y la búsqueda de sentido.
Reparto de Ripple
El elenco es uno de los puntos más fuertes de la serie, con actuaciones que aportan realismo y profundidad a la historia:
- Frankie Faison como Walter
- Julia Chan como Kris
- Ian Harding como Nate
- Sydney Agudong como Aria
- Isabella Astbury como Finn
Tráiler de Ripple
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