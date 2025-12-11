La peligrosa caída que sufrió Bad Bunny en pleno show: quedó al borde de un precipicio

Por otra parte, la imponente estructura del show en el Estadio GNP Seguros continúa generando debate entre los seguidores. Además del escenario principal, la disposición incluye la sección “Vecinos”, ubicada detrás de la tarima principal, con boletos que se cotizaron en 12 mil 183 pesos mexicanos. Estas zonas nuevas ofrecen perspectivas distintas del espectáculo, aunque algunos asistentes han comentado que la distancia respecto al artista durante determinadas canciones puede limitar ligeramente la experiencia inmersiva.

El DtMF World Tour 2025 en México se extenderá durante varias fechas en diciembre: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21, todas en el mismo Estadio GNP Seguros.

El listado de canciones que conformó el setlist de Bad Bunny en esta primera presentación incluyó una amplia variedad de hits y temas emblemáticos del artista: