La peligrosa caída que sufrió Bad Bunny en pleno show: quedó al borde de un precipicio
Durante su concierto en el Estadio GNP Seguros y mientras cantaba "La Casita", el cantante sufrió una caída que impactó a todos los presentes en el show.
El inicio del DtMF World Tour 2025 en Ciudad de México estuvo marcado por un instante inesperado que captó la atención de los asistentes. Durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, el puertorriqueño Bad Bunny experimentó una caída accidental sobre el escenario alterno, conocido como “La Casita”. Más de 60 mil personas presenciaron el resbalón del artista, un hecho que, lejos de interrumpir el espectáculo, se convirtió en una anécdota de la noche.
El miércoles 10 de diciembre, el intérprete de trap latino y reggaetón llegó al recinto ubicado en la capital mexicana para dar inicio a la primera de las ocho presentaciones que tiene programadas en el país. La expectación era máxima: la multitud agotó las localidades y, en un despliegue de fanatismo, algunos seguidores habían permanecido varias horas acampando a las afueras del estadio con el objetivo de asegurar las mejores ubicaciones para el show de “El Conejo Malo”.
La caída tuvo lugar cuando Bad Bunny se dirigía al escenario alterno, denominado “La Casita”, una plataforma instalada en el centro de la zona General B, para interpretar uno de sus temas. Mientras desarrollaba la canción, el artista resbaló y perdió el equilibrio, cayendo directamente sobre la tarima ante la mirada de miles de fans.
Sin embargo, el artista demostró su profesionalismo y sentido del humor. Lejos de detener el espectáculo, el músico comenzó a reírse de la situación y se reincorporó en pocos segundos, retomando la interpretación del tema. La respuesta de los presentes fue inmediata y enérgica: una fuerte ovación acompañó al puertorriqueño, quien no permitió que el incidente interfiriera con la dinámica de alta energía del concierto.
Superado el momento, Bad Bunny demostró que el ánimo del espectáculo seguía intacto: “¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!”, gritó el artista, siguiendo con su tema y manteniendo la euforia de los miles de asistentes.
Por otra parte, la imponente estructura del show en el Estadio GNP Seguros continúa generando debate entre los seguidores. Además del escenario principal, la disposición incluye la sección “Vecinos”, ubicada detrás de la tarima principal, con boletos que se cotizaron en 12 mil 183 pesos mexicanos. Estas zonas nuevas ofrecen perspectivas distintas del espectáculo, aunque algunos asistentes han comentado que la distancia respecto al artista durante determinadas canciones puede limitar ligeramente la experiencia inmersiva.
El DtMF World Tour 2025 en México se extenderá durante varias fechas en diciembre: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21, todas en el mismo Estadio GNP Seguros.
El listado de canciones que conformó el setlist de Bad Bunny en esta primera presentación incluyó una amplia variedad de hits y temas emblemáticos del artista:
-
LA MuDANZA (Intro)
Callaita
PIToRRO DE COCO
WELTiTA
TURiSTA
BAILE INoLVIDABLE
NUEVAYoL
VeLDÁ
Tití Me Preguntó
Neverita
Si Veo A Tu Mamá
VOY A LLeVaRTE PA PR
ME PoRTO BOnITO
NO ME CoNOCE
BiCHiYaL
Yo Perreo Sola
EfeCTo
SAFAeRA
DiLES
MoNACO
CARo (exclusiva)
CAFé CON RON
Ábreme Paso
Ojitos Lindos
LA CANCIÓN
KLOuFRENS
Dákiti
EL APAGÓN
DtMF
EoO
