La Peña de Morfi celebra una década al aire: quiénes son sus invitados para este domingo
A diez años de su estreno, el programa creado por Gerardo Rozín continúa siendo una de las propuestas más elegidas de la televisión argentina.
La Peña de Morfi se prepara para vivir un domingo muy especial. El ciclo conducido por Carina Zampini y Diego Leuco celebrará sus 10 años en pantalla con una emisión aniversario que repasará el espíritu que convirtió al programa en uno de los grandes clásicos de la televisión argentina.
La cita será este domingo 12 de julio desde las 13:30 horas por Telefe, con una propuesta que reunirá música, entretenimiento, gastronomía y la presencia de reconocidas figuras que serán parte de esta celebración.
El programa, creado por Gerardo Rozín, mantendrá la esencia que lo acompañó durante toda su trayectoria y contará con una jornada cargada de momentos especiales. Sobre el escenario se presentará Los Totora, una de las bandas más populares de la cumbia argentina, además de las actuaciones de Joaco Burgos y Rolo Sartorio, líder de La Beriso.
La edición por el aniversario también tendrá espacio para las charlas y las anécdotas con la participación de Juanjo Abregú, Fernán Mirás y Juli Poggio, quienes acompañarán a los conductores durante la jornada.
Como ya es tradición en La Peña de Morfi, la cocina será uno de los grandes protagonistas del domingo. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro volverán a compartir sus recetas y preparaciones, mientras que el humor estará presente con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, quienes aportarán su cuota de diversión.
Con una década de historia, La Peña de Morfi reafirma su lugar como uno de los espacios más queridos de la televisión argentina, combinando música, gastronomía y encuentros con artistas en cada emisión.
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