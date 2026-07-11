La Peña de Morfi celebra una década al aire: quiénes son sus invitados para este domingo

El programa, creado por Gerardo Rozín, mantendrá la esencia que lo acompañó durante toda su trayectoria y contará con una jornada cargada de momentos especiales. Sobre el escenario se presentará Los Totora, una de las bandas más populares de la cumbia argentina, además de las actuaciones de Joaco Burgos y Rolo Sartorio, líder de La Beriso.