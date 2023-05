Romina Manguel pidió que levanten "La Peña de Morfi"

Asimismo, confesó que “lamento mucho lo que pasó con Jey sobre todo por la Peña de Morfi porque Gerardo era una persona que no tenía nada que ver con el escándalo, pero nada que ver a niveles paranoicos, de pensar en productos del pasado, y analizar si algo podía ser tomado a mal. Gerardo, de hecho, se fue del periodismo político aunque era un gran analista, y se fue porque no quería verse involucrado en ningún quilombo. Y cuando pienso lo de Jey que justo salpique a la Peña, lo lamento mucho por Gerardo”.

Al ser consultada acerca de si el propio Gerardo Rozín habría elegido a Jay Mammón para precederlo en la conducción, Manguel aclaró que “él de Jey no me habló nunca, pero no sé porque no arreglaron con la persona que pensaba Gerardo, la que quería él”. “Georgina (Barbarossa) encima tampoco me convence, no sé si a Gerardo le hubiera gustado, encima cada vez que la agarran afuera de algún programa, para preguntarle por el tema de Jay y no tiene una postura clara”, opinó durante el ciclo radial Por si las moscas.