La picante foto de Mauro Icardi con Wanda Nara ante los rumores de romance con L-gante

De hecho, en las últimas horas, se filtró una foto de Wanda y Elian a los besos en la Basílica de Luján. En medio de tantas especulaciones, el futbolista publicó una foto erótica con la madre de sus hijas a punto de hacer el amor y le adjuntó una frase letal para demostrar que estarían nuevamente en pareja.

“Para vos que leés, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para todos. Les deseo buenas noches o noches buenas”, escribió en la imagen que compartió con su mujer.

Icardi Wanda historia

El furioso llamado de Mauro Icardi a Wanda Nara tras la aparición de su foto con L-Gante

Un nuevo escándalo es protagonizado, otra vez, por Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes a pesar de haber confirmado su separación, continúan los rumores de reconciliación entre ellos. Es por eso que, cuando se filtró la foto de la conductora a los besos con L-Gante, el futbolista habría entrado en crisis y, según contó Juan Etchegoyen, llamó furioso a su ex esposa.

“Tenemos un nuevo capítulo en la relación Wanda y Mauro, por lo que me cuentan a mí al futbolista no le gustó nada la aparición de la foto de su ex con L-Gante”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego, el periodista afirmó: “A mí me dicen que en las últimas horas hubo un llamado del jugador del Galatasatay a la conductora que detonó esa imagen, una crisis de celos total a lo que la mediática le explicó que esa postal era de hace mucho tiempo en el marco de un compromiso laboral”.

En ese sentido, Etchegoyen destacó: “Y me dicen también que ese contacto entre Mauro y Wanda fue muy corto porque Mauro estaba enojado y prácticamente habló solo él”. Aunque, tras esto, Juan comentó: “La verdad es que si esto es cierto no le veo sentido porque ellos han comunicado su separación hace meses pero es lo que te digo, Mauro no suelta y quiere reconquistarla”.

Y concluyó: “Yo en algún momento pregunté si era factible la reconciliación pero me dijeron que Wanda está en otra, se aburrió de Mauro después de tantos años, de todos modos no me sorprendería que aparezcan compartiendo momentos después de esta situación”.