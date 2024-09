La picante indirecta de L-Gante que dejó mudo a Horacio Cabak en la mesa de Mirtha Legrand

Todo se desató cuándo Mirtha preguntó: "¿Cómo empezaste a cantar?". A lo que Elian respondido: "Como pude. Tampoco es que se cantar muy bien, pero se expresar lo que quiero decir".

Luego, agregó: "Me gustó siempre la música. El rock, la cumbia, el rap". Ante esto, Horacio Cabak intervino y comentó: "Pero vos levantaste la vuelta con una computadora muy básica".

"Claro, con la netbook del Gobierno. Del proyecto conectar igualdad. Así con su dificultad y todo, me busqué la vuelta con la herramienta que tenía a mano", respondió rápido el cantante.

Lejos de terminar, siguió con su relato: "Hoy en día, si estás actualizado, podes generar desde tu propia casa trabajo. No hay excusa para quedarte sin trabajar".

l-gante conectar igualdad

La revelación de L-Gante a Mirtha Legrand sobre su relación con Wanda Nara: "Casi me pongo..."

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue uno de los invitados de lujo en la mesa de Mirtha Legrand este sábado por la noche, donde también estuvieron al conductor Horacio Cabak, la periodista Mercedes Ninci y la actriz Florencia Raggi.

Como era de esperarse, la diva de los almuerzos y cenas no dudó en preguntarle al cantante por su situación judicial y su paso por la cárcel. Allí, el artista contó que durante su estadía entre rejas compuso 13 canciones y adoptó algunas buenas costumbres: "Me ayudó a dejar de consumir algunas cosas y descansar bien, y son hábitos que sigo manteniendo", sostuvo.

Seguidamente, el cantante que lució su nueva dentadura indicó: "Igual no hay nada definido, falta el juicio, pero no me siento culpable". Y agregó: "No es bueno estar ahí", en referencia a su paso por el calabozo.

No obstante, aseguró: "No me arrepiento de nada, porque lo que me hicieron me lo hicieron con maldad, con fines económicos", dando a entender que los denunciantes le quisieron sacar dinero a raíz de lo sucedido.

Qué dijo L-Gante sobre su relación con Wanda Nara

Mirtha Legrand fue por más y quiso saber si el referente de la cumbia 420 había llegado a estar de novio con la expareja de Mauro Icardi: "Casi me pongo de novio con Wanda", aseguró, al mismo tiempo que reveló que la vio "hace tres días", dejando en claro que se siguen vinculando en lo que ahora es una amistad.

Fue entonces cuando Mercedes Ninci acotó que creía que Wanda había usado este ida y vuelta con L-Gante en pos del marketing. En este sentido, el artista aclaró: "Nunca fue para un marketing ni nada, estuvo en un videoclip mío, pero después ya no había nada, es un vínculo que se mantiene".

wanda lgante