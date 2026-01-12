Luciano Castro dejaría a Griselda Siciliani: el nuevo audio en neutro que se filtró

Para cerrar su intervención, Fernanda Iglesias dejó clara su postura ética frente a este tipo de situaciones, enviando un mensaje directo a los protagonistas del escándalo. "Si me llega, lo pongo al aire. Yo a estos infieles no los cubro más", disparó la panelista, advirtiendo que, de caer ese material en sus manos, no dudará en exponerlo públicamente. Mientras tanto, el silencio de Griselda Siciliani y las recientes lágrimas de Luciano Castro en Mar del Plata cobran un nuevo significado ante la posibilidad de que este audio se convierta en la estocada final para la pareja.

