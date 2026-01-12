Luciano Castro dejaría a Griselda Siciliani: el nuevo audio en neutro que se filtró
Luego de la polémica del audio en neutro siendo infiel, el actor continúa en crisis con su pareja. Conocé qué sucedió ahora entre ellos.
El tsunami mediático que envuelve a Luciano Castro parece no tener techo. Lo que comenzó como un rumor tras la filtración de un mensaje de audio dirigido a una joven danesa en Madrid, hoy se ha transformado en una crisis de proporciones sistémicas para su relación con Griselda Siciliani. Sin embargo, la información que surgió en las últimas horas sugiere que la infidelidad no sería un hecho aislado, sino parte de una intención previa del actor de terminar con su actual vínculo.
Desde el programa Puro Show, emitido por la pantalla de eltrece, la periodista Fernanda Iglesias sacudió el tablero al revelar un dato que podría cambiar la percepción de todo el escándalo. Según la panelista, el actor no solo habría mantenido contacto con otras mujeres a espaldas de Siciliani, sino que habría manifestado explícitamente su deseo de romper el noviazgo mucho antes de que estallara la polémica en los medios de comunicación.
Un pedido desesperado y una promesa de ruptura
La revelación de Iglesias dejó atónitos a sus compañeros de piso, ya que pone en duda la estabilidad que la pareja intentaba proyectar hasta hace apenas unas semanas. "Hay otro chisme", lanzó la periodista a modo de anticipo, para luego soltar la información que compromete seriamente al protagonista de la historia. Según sus fuentes, existe una prueba grabada que aún no ha visto la luz pública, pero que ya circula en ciertos ámbitos privados.
"Hay un audio que tiene una chica donde él le llora a la chica y le dice: 'Por favor, sigamonos viendo, la voy a dejar a Griselda'", detalló Iglesias, describiendo una situación de rouego por parte del actor hacia una tercera persona. Esta declaración no solo ratifica la existencia de otro vínculo paralelo, sino que expone una supuesta estrategia de Castro para mantener esa relación clandestina bajo la promesa de una inminente soltería.
La advertencia de la prensa y el origen del material
Ante la magnitud de la información, surgió la duda sobre si este nuevo material también involucraba idiomas extranjeros, como ocurrió con el caso de la joven danesa. Ante la consulta de sus colegas sobre si el audio estaba grabado en español, la periodista fue contundente: "Sí, es en español". Esto facilitaría enormemente su difusión y comprensión en los medios locales, aumentando la presión sobre la pareja de actores.
Para cerrar su intervención, Fernanda Iglesias dejó clara su postura ética frente a este tipo de situaciones, enviando un mensaje directo a los protagonistas del escándalo. "Si me llega, lo pongo al aire. Yo a estos infieles no los cubro más", disparó la panelista, advirtiendo que, de caer ese material en sus manos, no dudará en exponerlo públicamente. Mientras tanto, el silencio de Griselda Siciliani y las recientes lágrimas de Luciano Castro en Mar del Plata cobran un nuevo significado ante la posibilidad de que este audio se convierta en la estocada final para la pareja.
