La polémica por Miren Algañarás tras las denuncias contra Darío Giordano: el gesto que quedó bajo la lupa
La esposa del productor volvió al centro de la escena después del relato de Valentín Yankelevich sobre los presuntos maltratos que sufrió durante su infancia.
El testimonio de Valentín Yankelevich sobre los presuntos episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia junto a su hermano Franco, por parte de su padre, Darío Giordano, provocó una fuerte repercusión. En medio del escándalo, también quedó bajo escrutinio Miren Algañarás, la chef que se casó con el productor después de la muerte de Romina Yan.
Aunque siempre mantuvo un perfil discreto, el nombre de Algañarás volvió a circular luego de que se conocieran detalles sobre la convivencia familiar. En particular, las declaraciones de Marisa Brel instalaron interrogantes sobre el papel que habría tenido la mujer durante los episodios denunciados por los hijos de Giordano.
Qué se dijo sobre la actitud de Miren Algañarás
Durante su participación en Cortá por Lozano, Marisa Brel se refirió a la dinámica familiar y sostuvo que Algañarás se llevaba a Azul, la hija menor de Romina Yan, fuera de la casa para evitar que presenciara las presuntas agresiones contra sus hermanos.
La revelación puso bajo la lupa el comportamiento que habría tenido la chef en aquel contexto y abrió un nuevo frente de discusión. Sin embargo, el señalamiento corresponde a la versión de Brel y no debe confundirse con una acusación directa de Valentín contra Algañarás.
En paralelo, el periodista Santiago Sposato reparó en la cronología de los hechos relatados por el joven. Según señaló, Giordano habría conocido a su actual esposa en 2012, el mismo año en que Valentín ubicó el comienzo de los episodios de violencia. Esa coincidencia temporal, por sí sola, no demuestra una relación causal ni permite atribuir responsabilidades.
La historia de Miren Algañarás y Darío Giordano
Algañarás es una chef rosarina que estuvo al frente de Porota, Cocina de Herencia, un restaurante ubicado en Palermo. Según las versiones difundidas, allí habría conocido a Giordano, quien solía concurrir al establecimiento para almorzar. El vínculo comenzó alrededor de 2012, dos años después de la muerte de Romina Yan, ocurrida en septiembre de 2010. La pareja se casó por civil en 2014 y posteriormente tuvo un hijo. Además, ambos desarrollaron un emprendimiento gastronómico.
La cocinera eligió mantenerse alejada de la exposición mediática, mientras que Giordano también conservó durante años un perfil público bajo. No obstante, el relato de Valentín volvió a poner en primer plano una historia familiar que permanecía fuera de la agenda pública.
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