La polémica por Miren Algañarás tras las denuncias contra Darío Giordano: el gesto que quedó bajo la lupa

La historia de Miren Algañarás y Darío Giordano

Algañarás es una chef rosarina que estuvo al frente de Porota, Cocina de Herencia, un restaurante ubicado en Palermo. Según las versiones difundidas, allí habría conocido a Giordano, quien solía concurrir al establecimiento para almorzar. El vínculo comenzó alrededor de 2012, dos años después de la muerte de Romina Yan, ocurrida en septiembre de 2010. La pareja se casó por civil en 2014 y posteriormente tuvo un hijo. Además, ambos desarrollaron un emprendimiento gastronómico.

La cocinera eligió mantenerse alejada de la exposición mediática, mientras que Giordano también conservó durante años un perfil público bajo. No obstante, el relato de Valentín volvió a poner en primer plano una historia familiar que permanecía fuera de la agenda pública.