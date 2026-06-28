La productora que envió a la periodista a la casa de Nico Occhiato pidió disculpas tras la polémica en Miami
Luego de la difusión de imágenes del momento, la empresa reconoció que se trató de un error y aseguró que el material “no debió obtenerse ni difundirse”.
La polémica que involucró a Nicolás Occhiato y al equipo de Luzu TV sumó un nuevo capítulo luego de que la productora responsable emitiera un comunicado público para pedir disculpas por lo ocurrido en Miami.
El episodio se dio en medio de la cobertura especial de "Nadie Dice Nada" por el Mundial 2026, donde el equipo había alquilado una propiedad para realizar sus transmisiones. Tras la difusión de imágenes del ingreso de una periodista al lugar, la productora salió a dar explicaciones y asumió la responsabilidad por lo sucedido.
El comunicado y el reconocimiento del error
A través del mensaje publicado, la productora se dirigió directamente a Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV: "En nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y posterior difusión de esas imágenes", expresaron.
Además, remarcaron que la situación se produjo por una falla en los procedimientos internos y admitieron que las imágenes no debían haberse tomado ni publicado: "lo sucedido fue consecuencia de un error humano. Una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos. Esas imágenes no debieron obtenerse ni difundirse. Lo reconocemos como un error".
Finalmente, la productora lamentó la repercusión que tuvo el hecho y envió sus disculpas por el momento generado: "Lamentamos profundamente el mal momento que esta situación les generó y que luego se vio amplificado en las redes sociales. Les hacemos llegar nuestras más sinceras disculpas".
Tras el comunicado, el foco quedó puesto en el reconocimiento de la empresa sobre la falta cometida y en el debate que se abrió sobre los límites de la privacidad durante las coberturas periodísticas.
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