La productora que envió a la periodista a la casa de Nico Occhiato pidió disculpas tras la polémica en Miami

Además, remarcaron que la situación se produjo por una falla en los procedimientos internos y admitieron que las imágenes no debían haberse tomado ni publicado: "lo sucedido fue consecuencia de un error humano. Una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos. Esas imágenes no debieron obtenerse ni difundirse. Lo reconocemos como un error".