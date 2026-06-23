La reacción de Nico Occhiato cuando le sugirieron conseguirse un abogado: "Sos rápido, eh"
El dueño de Luzu TV viajó a Estados Unidos para seguir de cerca a la Selección en el Mundial 2026, pero no pudo eludir de un momento incómodo al aire.
La Selección brilló el lunes de esta semana en su segundo partido de la fase de grupos en el Mundial 2026. Antes del 2 a 0 con goles de Lionel Messi, los medios argentinos quisieron tomarle el pulso al público y en el caso del canal de streaming de Nico Occhiato se encontraron con ciertos sobresaltos.
Así quedó en evidencia con Esteban, un hincha de la localidad de Tigre que viajó a Estados Unidos para alentar a la Selección en el Mundial 2026. Cuando la cámara de Luzu TV lo enfocó para una nota no dejó pasar la oportunidad para ironizar sobre el paso en falso que dio el canal de streaming de Nico Occhiato hace poco con respecto a la salud de Jorge Messi.
Además de comentar que viajó con 20 amigos, Esteban le contó a Nico Occhiato que es abogado y disparó: "ustedes también están necesitando uno", muy probablemente en referencia a un potencial asunto que Luzu TV podría enfrentar en la Justicia argentina si acaso el clan de Lionel Messi decidiera iniciar acciones legales por la intromisión a su privacidad y la divulgación de fake news.
"Sos rápido, eh", comentó el conductor dedicado al entretenimiento mientras su acompañante mostraba un vaso de contenido dudoso que no se molestó en chequear.
Florencia Peña no le hará juicio a Luzu TV
Por el momento la actriz Florencia Peña no significará un dilema legal para el canal de streaming de Nico Occhiato.
Así lo confirmó este martes la periodista Paula Varela, que remarcó además que la actriz "está muy mal" por el escándalo surgido y que "Nico Chiatto no la volvió a llamar ni le volvió a escribir en todos estos días para ver cómo ella seguía".
"Hoy Burlando va a tener una reunión con Luzu, pero no es para iniciarle juicio ni nada, sino es justamente, como decía Rodri, para arreglar el tema contractual y cerrar", señaló la periodista en relación a Fernando Burlando, abogado de la actriz.
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