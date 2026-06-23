La reacción de Nico Occhiato cuando le sugirieron conseguirse un abogado: "Sos rápido, eh"

"Sos rápido, eh", comentó el conductor dedicado al entretenimiento mientras su acompañante mostraba un vaso de contenido dudoso que no se molestó en chequear.

Florencia Peña no le hará juicio a Luzu TV

Por el momento la actriz Florencia Peña no significará un dilema legal para el canal de streaming de Nico Occhiato.

Así lo confirmó este martes la periodista Paula Varela, que remarcó además que la actriz "está muy mal" por el escándalo surgido y que "Nico Chiatto no la volvió a llamar ni le volvió a escribir en todos estos días para ver cómo ella seguía".

"Hoy Burlando va a tener una reunión con Luzu, pero no es para iniciarle juicio ni nada, sino es justamente, como decía Rodri, para arreglar el tema contractual y cerrar", señaló la periodista en relación a Fernando Burlando, abogado de la actriz.