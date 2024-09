La reacción de Alfa cuando lo postergaron en Cantando 2024: "Esto es joda"

Video: la reacción de Alfa cuando lo postergaron en Cantando 2024

Previamente el mediático había dicho “Yo vengo por todo y fijate quién cierra” y agregó: “Estoy que exploto”. Luego enumeró a todos los amigos que habían ido a verlo. “Ellos son ‘Los pepinos’. El lugar donde vos comías antes de volver a tu casa, una vez nos cruzamos en la ruta 202. Año 97/98 yo venía con un auto convertible y de repente se me para al lado la diosa con una camioneta, parece que venía discutiendo con alguien. Se me para al lado y yo le digo: ‘Florencia’, y ella me respondió: ‘Te importa una mier...’”, lanzó.

“Yo no creo que haya sido solo ‘Florencia’ lo que me dijo”, respondió Flor y minutos después cerró el programa, dejando al participando atónito y muy enojado.