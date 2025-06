La reacción de Daniel Osvaldo tras el nacimiento del segundo hijo de Jimena Barón

image.png

Osvaldo eligió compartir un saludo de cumpleaños para su madre con una foto familiar: “Feliz cumpleaños, mamma. Te amo”, escribió junto a una imagen donde aparece con ella y su hermano. A esto le sumó una postal afectuosa de ambos abrazados y una fotografía de un cuadro que conserva con aprecio, en el que se retrata un momento significativo: su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano.

Más allá de la ausencia de cualquier referencia al nacimiento de Arturo, lo que más llamó la atención fue la elección musical que acompañó uno de sus posteos. El exdelantero optó por el tema “Sympathy For The Devil”, de The Rolling Stones, una canción que relata, desde una perspectiva provocadora, algunos de los hechos más oscuros de la historia. La frase que eligió para ilustrar la imagen fue: “Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego”.

La historia entre Barón y Osvaldo comenzó hace más de una década, cuando intercambiaban mensajes por redes sociales. En 2013, Jimena quedó embarazada y al año siguiente nació Momo. La relación, marcada por idas y vueltas y un escándalo vinculado a una supuesta infidelidad del exfutbolista con Giannina Maradona, terminó en 2015. Hoy, aunque mantienen un trato cordial por el bienestar de su hijo, la reciente actitud de Osvaldo dejó entrever cierta distancia frente al nuevo capítulo en la vida de su ex.