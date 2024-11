La reacción del Turco Naím al blanqueo que hizo Emilia Attias de su nuevo novio: qué dijo

"Yo te vengo contando que la situación del Turco Naim con Emilia Attias no es la mejor, el Turco está devastado porque él soñaba con recuperarla y lo que ocurrió en las últimas horas, me refiero al blanqueo del nuevo romance de Emilia Attias, lo tiene mal y furioso", reveló el periodista en su live stream.

Qué dijo el Turco Naím tras el blanqueo que hizo Emilia Attias de su nuevo novio

Según su relato, el Turco Naim "está odiado con el anuncio de su ex", y en la separación con Emilia Attias "es todo escandaloso".

"El Turco habló con amigos que tiene y les ha confesado lo siguiente: ‘Para mí Emilia está muerta, lo peor que pudo haber hecho es meterse con ese tipo’. A mí me describen que anímicamente está muy angustiado el Turco con todo esto y tiene una furia insostenible", agregó Etchegoyen.

Emilia Attias y Freire.jpg

"Y quiero contar algo más: ella blanquea a Guillermo ahora que firmó el divorcio para no tener líos", señaló, sin dar más detalles por el momento.

"Pero déjenme dudar si no va a tenerlos esos problemas con su ex pareja porque acá hay cosas que hoy no puedo contar pero se enterarán pronto, un dia de estos se van a enterar de la traición en todo esto", sentenció.

Pero Naim está instalado en Ecuador, donde dice que tiene casa y trabajo, y "todo", aún teniendo en cuenta que Gina, la hija que comparte con Attias, está en Argentina con la actriz.

“Son cosas que pasan. Por mi hija, yo realmente me tengo que ir porque no me quiero bancar el escarnio acá. Ver toda la secuencia de ella yendo de fiesta en fiesta, y yo bancándome la secuencia de los periodistas”, afirmó en un mensaje de audio que le mandó a una persona conocida antes de irse a Ecuador.

“Me voy, que haga lo que quiera. Es bomba, es joven, que sea feliz. Y bueno, es la madre de mi hija. Por más que haya diferencias, uno quiere que la otra persona esté feliz. Necesito irme un tiempo. Tengo todo en Ecuador. Tengo laburo, tengo casa, tengo todo”, cerró.