La reacción de Fabián Doman al conflicto de su ex Evelyn Von Brocke con Nazarena Vélez: qué hizo

“Hablé con Doman hoy y reaccionó tajante ante mi consulta sobre este problema que mantiene la madre de sus hijos y la panelista de LAM”, contó el periodista.

“La reacción de Fabián es contundente manifestando su postura en este caos”, agregó Etchegoyen que luego leyó lo que Fabián le envió.

“Hola Juan, cómo estas?, No pienso nada sobre este tema. No corresponde que opine en un conflicto donde una de las partes es la madre de dos de mis hijos”, respondió el periodista no dando lugar a ninguna repregunta.

Y luego, Etchegoyen remató: “Lo entiendo a Fabián que no quiera meterse y le agradezco por contestar respetuosamente. Seguramente debe saber muchas cosas de este tema y prefiere optar por no opinar”.

La guerra continúa: Nazarena Vélez vs. Evelyn Von Brocke

Tras varios días de enfrentamientos, la disputa continúa entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke, con un ida y vuelta entre programas que involucró incluso a los actores que fueron parte de los trabajos que compartieron en conjunto hace ya más de una década.

El conflicto se reavivó hace algunas semanas, cuando Evelyn ventiló públicamente en el programa Los Profesionales la falta de pago por su participación en la mencionada ficción. "Estoy peleando por una pequeña deuda que para mí, en ese momento, era un montón, porque trabajaba de lunes a lunes, me había separado, así que realmente lo necesitaba", relató, y mencionó a sus compañeros de elenco de entonces, entre ellos Rodolfo Ranni, Georgina Barbarossa y Atilio Veronelli.

La respuesta de Nazarena Vélez no se hizo esperar y llegó en vivo en LAM. "Ella fue mala, hace tres semanas que estoy buscando papeles, pero el pago estaba hecho. Mintió en todo: dijo que la tenía 20 horas grabando y que yo alquilaba un estudio, cuando Grimaldi salía de Canal 9", sentenció la productora, antes de romper en llanto ante la cámara.

“Era un momento en el cual yo la estaba pasando muy mal y tenía que salir a laburar. Me esforcé para pagar y que esto no pase. Repito, yo trabajo por la guita. Entonces yo tampoco le cagué guita a nadie. Ella dijo que necesitaba la plata, dejándome a mí como una mie... cuando ella cobró hasta el 20 de diciembre. Es decir, si le quedó, le quedó [por cobrar] una quincena, que fue cuando después falleció Fabián”, advirtió.

En medio de una comunicación telefónica durante el programa en vivo, Nazarena volvió a enfrentar a su ex compañera y sentenció: “Si vas a ser concejal, tené un poco más de empatía con la gente. Fuiste muy mala mina. Te portaste muy mal conmigo. No merecía el escrache que me hiciste. Sinceramente, me parecés mala leche”.

“Vos también me lo parecés a mí, deberías haber tenido empatía“, respondió Evelyn y aumentó el enojo de Vélez: “¿No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y estaba rota? ¿No te das cuenta?