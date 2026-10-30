Ricardo Montaner vuelve a sus raíces venezolanas con el lanzamiento de "La Familia", su nueva canción
Ricardo Montaner lanzó una canción inspirada en la gaita zuliana, género tradicional de Maracaibo que marcó su infancia y ya está disponible online.
Ricardo Montaner presentó “La Familia”, su nuevo lanzamiento musical, una canción con la que decidió reencontrarse con una parte fundamental de su historia: sus raíces venezolanas. En esta oportunidad, el artista se alejó de las baladas románticas que caracterizaron gran parte de su carrera para explorar los sonidos de la gaita zuliana, una expresión cultural profundamente vinculada con Maracaibo.
El tema tiene un significado especial para el cantante, ya que representa una vuelta simbólica a la ciudad donde pasó sus primeros años y comenzó a desarrollar su vocación artística. A través de esta propuesta, Montaner recupera los sonidos, las tradiciones y los recuerdos que conserva de aquella etapa de su vida.
Aunque nació en Argentina, el músico creció en Maracaibo, Venezuela, lugar que tuvo una influencia determinante en su identidad. Allí descubrió sus primeras referencias musicales y construyó un vínculo con el país que continúa presente en su recorrido personal y profesional.
Con “La Familia”, el intérprete se acerca a la gaita maracucha, uno de los géneros más representativos del folklore venezolano. Su sonido está asociado históricamente con las celebraciones populares, las reuniones familiares y las tradiciones que forman parte de la identidad de esa región.
La elección del nombre tampoco es casual. La familia siempre ocupó un lugar importante en la vida de Montaner y también en su trayectoria pública. Por eso, este lanzamiento trasciende lo estrictamente musical y propone un mensaje ligado a los afectos, la pertenencia y los vínculos que permanecen a pesar del tiempo y la distancia.
La canción funciona, además, como un puente entre el artista reconocido internacionalmente y aquel niño que descubrió la música en las calles de Maracaibo. En ese sentido, el nuevo trabajo recupera una parte de su historia que sigue vigente en su memoria.
A lo largo de una carrera que atravesó generaciones, fronteras y distintos estilos musicales, Ricardo Montaner vuelve a demostrar la importancia de sus orígenes. Esta vez, lo hace a través de un género que forma parte de su identidad y que le permite conectar nuevamente con el lugar donde comenzó todo.
Mirá el video de "La Familia" de Ricardo Montaner
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