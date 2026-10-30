Ricardo Montaner vuelve a sus raíces venezolanas con el lanzamiento de "La Familia", su nueva canción

La canción funciona, además, como un puente entre el artista reconocido internacionalmente y aquel niño que descubrió la música en las calles de Maracaibo. En ese sentido, el nuevo trabajo recupera una parte de su historia que sigue vigente en su memoria.

A lo largo de una carrera que atravesó generaciones, fronteras y distintos estilos musicales, Ricardo Montaner vuelve a demostrar la importancia de sus orígenes. Esta vez, lo hace a través de un género que forma parte de su identidad y que le permite conectar nuevamente con el lugar donde comenzó todo.

Mirá el video de "La Familia" de Ricardo Montaner