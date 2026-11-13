Máxima Zorreguieta se convirtió en la primera reina consorte de Países Bajos en recibir formación militar
Con orgullo y una sonrisa imborrable, la argentina Máxima Zorreguieta juró como teniente coronel ante su marido, el rey Guillermo Alejandro.
La reina Máxima de los Países Bajos se convirtió este viernes en la primera reina consorte de su país en recibir formación militar oficial, y juró con el rango de teniente coronel ante su marido, el rey Guillermo Alejandro, y la atenta mirada de su hija mayor y heredera, la princesa Catalina Amalia de Orange.
Máxima Zorreguieta entró en febrero de este año como reservista del Ejército en la Real Academia Militar (la Koninklijke Militaire Academie, o KMA), que funciona en el Castillo de Breda, histórico asiento de la casa real de los Países Bajos.
Para noviembre, la Reina consorte nacida en Argentina había completado un entrenamiento que "incluyó componentes tanto teóricos como prácticos, entre ellos la adquisición de habilidades militares básicas", informaron desde el Palacio real en un comunicado oficial.
De soldado a teniente coronel
Así, la reina Máxima de los Países Bajos pasó por pruebas físicas, entrenamiento con armas de fuego, buceo y ejercicios tácticos, que se vieron a lo largo del año en videos del Palacio.
"El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar", detalló en su momento el Ministerio de Defensa de los Países Bajos.
Fue justamente esa cartera del Gobierno la que explicó que la reina decidió seguir los pasos de su marido y de su hija mayor, Catalina Amalia, e iniciar su entrenamiento militar a los 55 años dado que "la seguridad ya no puede darse por sentada" en el escenario global actual.
Dos días después de completar su entrenamiento, la Reina consorte prestó juramento con otros 23 oficiales del Ejército neerlandés y en seguida fue ascendida a teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos.
Ya está asignada a la Casa Militar del Rey.
"Tradicionalmente, ha existido un estrecho vínculo entre las fuerzas armadas y la Casa Real. Guillermo de Orange (primer rey de Países Bajos) fue comandante en jefe del ejército, y los reyes posteriores ostentaron el mando supremo sobre las fuerzas armadas", se lee en un comunicado oficial publicado este viernes.
El Palacio remarcó que "desde la enmienda constitucional de 1983, el mando supremo recae en el gobierno", aunque el rey Guillermo Alejandro "completó su servicio militar en la Armada Real y posteriormente prestó servicio en el Ejército Real y en la Fuerza Aérea Real" para pasar a ocupar un "puesto especial y un estatus militar como rey".
Mientras tanto, a la futura reina y actual Princesa de Orange, Catalina Amalia, de 22 años, le espera un entrenamiento más extenso ya que está en el programa de la Escuela de Defensa desde 2025, donde alcanzó el rango de sargento en octubre pasado.
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