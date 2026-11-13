Máxima Zorreguieta se convirtió en la primera reina consorte de Países Bajos en recibir formación militar

Fue justamente esa cartera del Gobierno la que explicó que la reina decidió seguir los pasos de su marido y de su hija mayor, Catalina Amalia, e iniciar su entrenamiento militar a los 55 años dado que "la seguridad ya no puede darse por sentada" en el escenario global actual.

Dos días después de completar su entrenamiento, la Reina consorte prestó juramento con otros 23 oficiales del Ejército neerlandés y en seguida fue ascendida a teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos.

Ya está asignada a la Casa Militar del Rey.

"Tradicionalmente, ha existido un estrecho vínculo entre las fuerzas armadas y la Casa Real. Guillermo de Orange (primer rey de Países Bajos) fue comandante en jefe del ejército, y los reyes posteriores ostentaron el mando supremo sobre las fuerzas armadas", se lee en un comunicado oficial publicado este viernes.

El Palacio remarcó que "desde la enmienda constitucional de 1983, el mando supremo recae en el gobierno", aunque el rey Guillermo Alejandro "completó su servicio militar en la Armada Real y posteriormente prestó servicio en el Ejército Real y en la Fuerza Aérea Real" para pasar a ocupar un "puesto especial y un estatus militar como rey".

Mientras tanto, a la futura reina y actual Princesa de Orange, Catalina Amalia, de 22 años, le espera un entrenamiento más extenso ya que está en el programa de la Escuela de Defensa desde 2025, donde alcanzó el rango de sargento en octubre pasado.