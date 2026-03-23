La relación de Franco Colapinto con la familia de Maia Reficco: le manda mensajes a su abuela

Durante la emisión, surgió la curiosidad sobre el idioma en el que se comunicaba la pareja y su entorno, dada la naturaleza internacional de sus carreras. Ante la pregunta de Moria Casán sobre si estos intercambios eran en inglés o español, Méndez fue tajante al explicar la raíz argentina de la familia: “No, en español, porque la abuela es argentina, como los padres de ella. Le dice ‘Hola, ¿qué tal?’ a la abuela. Pero ella, por el trabajo de los padres, nació en Boston, Massachusetts”.