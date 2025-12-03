A qué hora dan hoy miércoles la gala de eliminación de MasterChef Celebrity
El reality culinario de Telefe, conducido por Wanda Nara, tiene este miércoles una noche de definiciones y posibles sorpresas.
Las hornallas en MasterChef Celebrity están que arde, y este miércoles los participantes deberán darlo todo, enfrentándose a nuevos desafíos que pongan a prueba su capacidad, creatividad y templanza, para poder continuar en la competencia, ya que es el turno de una nueva gala de eliminación.
Después de sufrir algunas modificaciones, el programa conducido por Wanda Nara y que se emite por Telefe, hace semanas que se mantiene y sigue saliendo al aire a partir de las 22 horas. Desde el inicio de esta edición, el ciclo tuvo varios cambios en su horario por decisión del canal, algo que supo desconcertar a los seguidores.
El martes fue el turno de la "última chance", donde los tres jurados, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, revelaron quién fue el participante que se salvó y pasó directamente al balcón.
Distribuidos en equipos, los concursantes debieron pasar por la gala de eliminación junto a alguno de sus compañeros. Con mucha sorpresa, los jueces le contaron un nuevo mini desafío antes de preparar el plato: trivia Argentina, por lo que el que contestaba mal, quedaba afuera, mientras que el que ganaba podía seguir en competencia.
En ese sentido, el jurado decidió que Andy Chango y Sofí Martínez fueron los mejores de la noche y se salvaron de la gala de eliminación.
Qué participantes pasaron a la gala de eliminación
- Emilia Attias
- Agustín “Cachete” Sierra
- Sofía “La Reini” Gonet
- Julia Calvo
- La Joaqui
- Miguel Ángel Rodríguez
- Alex Pelao
- Marixa Balli
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario