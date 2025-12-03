Rosalía terminó de conquistar a los argentinos con su aventura en el Obelisco: el video
La cantante española, que vino al país para presentar su nuevo disco "Lux", quedó encantada con nuestro país y así lo demostró en redes sociales. Mirá.
Rosalía hizo su paso por la Argentina y no escatimó en experiencias para entender mejor el encanto del país. La cantante española terminó de conquistar al público porteño, luego de mostrar su aventura por las calles de Buenos Aires, con la visita a la Bombonera como uno de los momentos más destacables.
En las últimas horas, la artista compartió con sus seguidores un video que la muestra subiendo el Obelisco hasta su parte más alta, desde donde se puede apreciar perfectamente la Capital Federal. "Voy a subir, vamos, tengo que llegar antes que se haya hecho de noche", indicó, tras asegurar que se encontraba cansada luego de subir los primeros cinco pisos.
Con algunas pausas en la subida, la española no demoró en llegar a la cima haciendo uso de las escaleras y rechazando hacerlo por el ascensor. Una vez en lo más alto, Rosalía se mostró aliviada y bromeó a parte de su equipo por utilizar el elevador: "Traidor".
"Hemos llegao'", dijo con su habitual tono y sonriendo a la cámara. "Wow, mira, Evita Perón", manifestó al ver la figura de la "abanderada de los humildes" en uno de los edificios del Gobierno. Tras mostrar la vista privilegiada que tiene el monumento, la cantante concluyó: "Eso sí: una vez y ya no más", asegurando que no es una aventura que volvería a elegir.
Encuentro de lujo: Charly García recibió a Rosalía
Otro de los momentos épicos de la española en el país fue su encuentro con Charly García, que se volvió viral en cuestión de minutos. La artista pasó el Hotel Faena, donde el músico argentino estaba alojado, para compartir una charla relajada, intercambiar regalos y posar para una foto que rápidamente recorrió las redes sociales.
La postal fue compartida por el ídolo del rock argentino a través de sus historias de Instagram. Allí se los ve a ambos sonrientes, sentados en un sillón y junto a una serie de objetos que parecerían obsequios que se hicieron el uno al otro.
La cantante española se mostró junto a un ramo de flores, se lo puede ver al exponente de la música argentina sosteniendo un ejemplar del nuevo disco de ella Lux con una tierna dedicatoria. "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi", dice la firma personalizada que la joven le dejó al maestro.
Una vez que el encuentro se hizo público, las redes sociales estallaron y los usuarios no pararon de hacer diferentes comentarios al respecto.
