Rosalía terminó de conquistar a los argentinos con su aventura en el Obelisco: el video

Encuentro de lujo: Charly García recibió a Rosalía

Otro de los momentos épicos de la española en el país fue su encuentro con Charly García, que se volvió viral en cuestión de minutos. La artista pasó el Hotel Faena, donde el músico argentino estaba alojado, para compartir una charla relajada, intercambiar regalos y posar para una foto que rápidamente recorrió las redes sociales.

La postal fue compartida por el ídolo del rock argentino a través de sus historias de Instagram. Allí se los ve a ambos sonrientes, sentados en un sillón y junto a una serie de objetos que parecerían obsequios que se hicieron el uno al otro.

La cantante española se mostró junto a un ramo de flores, se lo puede ver al exponente de la música argentina sosteniendo un ejemplar del nuevo disco de ella Lux con una tierna dedicatoria. "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi", dice la firma personalizada que la joven le dejó al maestro.

Una vez que el encuentro se hizo público, las redes sociales estallaron y los usuarios no pararon de hacer diferentes comentarios al respecto.

Charly García Rosalía