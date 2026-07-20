La respuesta de Eva De Dominici a las críticas por mostrar a su hijo con la camiseta de España

La actriz defendió la postura adoptada por su hijo y remarcó la importancia de respetar la identidad y las raíces culturales de los integrantes de su hogar. "Mi hijo se puso la camiseta de España y el gorro de Argentina porque así lo quiso y es libre de sentirse representado por dos países que forman parte de su historia, de la forma que él elija", expresó.

En el mismo mensaje, la artista destacó lo valioso de la vivencia vivida por el niño, calificando la oportunidad de ver a ambos seleccionados en el encuentro definitivo como una experiencia sumamente especial dentro del país que lo vio nacer.

"Tuvo la suerte de ver a los países de sus dos papás jugar la final del mundo en Estados Unidos, el país donde nació. Un momento único y lleno de felicidad", dijo contundente.

Asimismo, la exintegrante de producciones juveniles no ocultó la frustración que le generó la caída del equipo argentino, mostrando su pasión como hincha pero celebrando también el logro de la otra mitad de su familia.

"Sí, lloré y puteé como buena argentina porque no ganamos y tenía muchísima ilusión, pero también estoy feliz por mi hijo y su familia española"

Para concluir su descargo en las plataformas digitales, la actriz dedicó unas palabras de agradecimiento hacia la Selección Argentina y envió sus felicitaciones a sus allegados del país europeo por la obtención del título de la FIFA. "Gracias, Argentina, por siempre darlo todo y felicitaciones a todos mis amigos españoles por la copa", cerró.