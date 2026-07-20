Los artistas españoles reaccionaron a la final del Mundial 2026

A estas muestras de alegría se sumaron figuras como Rosalía, que definió a los deportistas como "Los más mejores", mientras que figuras como Aitana, Belinda, Alejandro Sanz y Carlos Vives compartieron postales de las celebraciones, expresando este último su nostalgia ante la conclusión de la cita internacional.

Uno de los pronunciamientos con mayor trascendencia en el entorno virtual fue el de Pablo Alborán. El intérprete festejó la segunda estrella de su seleccionado luciendo una indumentaria histórica con valor sentimental.

"¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! Esta camiseta lleva las firmas de quienes nos enseñaron que los sueños también se pueden ganar. Hoy, 16 años después, me recuerda que hay noches que cambian la historia. ¡HOY DE NUEVO CAMPEONES!!!!!!!!!!!!!"

Pocos minutos después, el propio Alborán redactó un párrafo dedicado exclusivamente a destacar la figura del capitán de la escuadra albiceleste y el rendimiento del conjunto sudamericano.

"Y obviamente... qué decir de Messi. Hay futbolistas que ganan títulos y hay otros futbolistas que cambian para siempre la forma en la que entendemos el fútbol. Él pertenece obviamente a ese segundo grupo. Su legado trasciende cualquier marcador y cualquier final. Ha inspirado a generaciones enteras y así seguirá siendo. Mi admiración y mi cariño para una selección que siempre honra este deporte y para un jugador que ya forma parte del patrimonio del fútbol mundial"

En una línea similar se expresó el cantante venezolano Carlos Baute, quien reside desde hace años en territorio europeo y valoró la experiencia vivida en ambas culturas.

"Qué orgullo tan grande. España es mi casa, el país donde he formado mi familia, donde han nacido y crecido mis hijos y donde he vivido tantos de los momentos más importantes de mi vida. Hoy lo celebro como un español de corazón. Todo mi respeto para Argentina, una selección enorme y un país al que quiero profundamente. Pero hoy... ¡hoy España es campeona y toca celebrarlo por todo lo alto!"