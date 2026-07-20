Los artistas españoles reaccionaron a la final del Mundial 2026
Desde Rosalía hasta David Bisbal, los artistas españoles celebraron la victoria de España sobre Argentina. Los detalles de sus festejos.
El desenlace del Mundial 2026 tuvo un fuerte impacto en las plataformas digitales, donde reconocidas personalidades del ambiente artístico manifestaron sus sensaciones tras la victoria del seleccionado español sobre el equipo argentino. Músicos de diversas nacionalidades volcaron sus mensajes en las redes sociales para festejar la consagración y destacar la magnitud del espectáculo deportivo.
Entre las primeras manifestaciones figuró la de la cantautora Vanesa Martín, quien presenció las alternativas del juego en compañía de sus allegados y expresó de forma escueta su entusiasmo por el resultado obtenido.
"¡Vamoooooos España!", publicó la artista en sus cuentas oficiales al término del compromiso decisivo.
El cantante David Bisbal, que se encontraba cumpliendo compromisos profesionales en Colombia, siguió las alternativas del choque y dedicó unas palabras al plantel de la federación ibérica.
"Quiero felicitar de corazón a todos los integrantes de la Selección Española: jugadores, cuerpo técnico, médicos y a todas las personas que trabajan cada día para que podamos sentirnos tan orgullosos de este equipo. Gracias por hacernos vibrar, emocionarnos y representar a España de la mejor manera. ¡Enhorabuena y gracias por tanto!", escribió.
A estas muestras de alegría se sumaron figuras como Rosalía, que definió a los deportistas como "Los más mejores", mientras que figuras como Aitana, Belinda, Alejandro Sanz y Carlos Vives compartieron postales de las celebraciones, expresando este último su nostalgia ante la conclusión de la cita internacional.
Uno de los pronunciamientos con mayor trascendencia en el entorno virtual fue el de Pablo Alborán. El intérprete festejó la segunda estrella de su seleccionado luciendo una indumentaria histórica con valor sentimental.
"¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! Esta camiseta lleva las firmas de quienes nos enseñaron que los sueños también se pueden ganar. Hoy, 16 años después, me recuerda que hay noches que cambian la historia. ¡HOY DE NUEVO CAMPEONES!!!!!!!!!!!!!"
Pocos minutos después, el propio Alborán redactó un párrafo dedicado exclusivamente a destacar la figura del capitán de la escuadra albiceleste y el rendimiento del conjunto sudamericano.
"Y obviamente... qué decir de Messi. Hay futbolistas que ganan títulos y hay otros futbolistas que cambian para siempre la forma en la que entendemos el fútbol. Él pertenece obviamente a ese segundo grupo. Su legado trasciende cualquier marcador y cualquier final. Ha inspirado a generaciones enteras y así seguirá siendo. Mi admiración y mi cariño para una selección que siempre honra este deporte y para un jugador que ya forma parte del patrimonio del fútbol mundial"
En una línea similar se expresó el cantante venezolano Carlos Baute, quien reside desde hace años en territorio europeo y valoró la experiencia vivida en ambas culturas.
"Qué orgullo tan grande. España es mi casa, el país donde he formado mi familia, donde han nacido y crecido mis hijos y donde he vivido tantos de los momentos más importantes de mi vida. Hoy lo celebro como un español de corazón. Todo mi respeto para Argentina, una selección enorme y un país al que quiero profundamente. Pero hoy... ¡hoy España es campeona y toca celebrarlo por todo lo alto!"
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario