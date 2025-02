La respuesta de Lali Espósito a los ataques de Javier Milei contra María Becerra: "Delirante"

Al referirse a los recientes comentarios del Presidente en su contra, en los que la volvió a apodar “Ladri Depósito”, se mostró desconcertada: “Es espantoso, está mal que eso pase. Pero bueno, uno va para adelante. Yo quiero ser siempre respetuosa, es raro que me saquen de mis casillas. Y mi madre me retaría. Al pedo (me volvió a nombrar). Teniendo tantas cosas para decir, señor presidente, están pasando tantas cosas que es rarísimo que quiera mencionarme a mí, que soy una cantante”.

En la misma línea, agregó: “Pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Con falacias, con cosas que son feas, violentas, de hecho”.

lali becerra milei

Espósito también cuestionó la agresividad del discurso oficialista: “Pero bueno, es una época en la que se va contra esos discursos de odio, formas de mierda de dirigirse al otro. Y no es mi forma, así quiera dar una opinión de algo siempre será con la mejor”. La entrevista se realizó el 12 de febrero, día en que Becerra celebraba su cumpleaños y antes de que Milei le dedicara un extenso mensaje en X (antes Twitter) para criticar sus declaraciones sobre los incendios en El Bolsón.

Sin embargo, el mandatario ya había compartido en su cuenta de Instagram un meme en el que se veía a la cantante oriunda de Quilmes con dos valijas repletas de dólares, haciendo alusión al pago que recibió por su show en la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén.

Al respecto, Lali fue tajante: “Es un delirio, un delirante. Pero acá estamos. Hoy hablé con María y es una campeona. Cuando te pasa algo así te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita, evidentemente, decir esa barbaridad de vos, cuando no es cierta. Pero allá el que lo piensa, él o sus seguidores, que tienen esa mirada sobre los artistas. Terapia, hay que hacer terapia”.