"Negra de mierda, prostituta": el feroz ataque de Wanda Nara a la China Suárez
Un video que se difundió en televisión dejó al descubierto la violencia del enfrentamiento que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta.
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo, esta vez con la China Suárez como protagonista. Este viernes se difundieron grabaciones del enfrentamiento que mantuvieron la conductora y la actriz en la denominada "casa de los sueños", en Nordelta, donde quedaron expuestos los fuertes insultos que Wanda le habría dirigido a la actual pareja del futbolista.
El material fue exhibido en Puro Show, el programa de espectáculos de eltrece, y rápidamente generó repercusiones por la violencia de las expresiones que se escuchan. "Sos una negra de mierda, estás acá por plata", es una de las frases que se le atribuyen a Wanda Nara en medio de la discusión.
Pero no fue el único ataque. En distintos fragmentos también se escuchan expresiones como "muerta de hambre" y "prostituta", además de amenazas como "yo te mato a palos". Ante esta última advertencia, la China Suárez responde: "¿A quién vas a matar a palos?".
La difusión de las grabaciones permitió conocer con mayor precisión el tenor de una pelea que ya había trascendido días atrás, cuando el periodista Pepe Ochoa había contado en LAM que Wanda había insultado a la actriz durante el tenso episodio ocurrido en la propiedad de Mauro Icardi.
La reacción de Wanda Nara tras la difusión del video
Lejos de desmentir las expresiones que se escuchan en el material, Wanda Nara reaccionó a través de sus redes sociales y cuestionó que la grabación no estuviera completa. "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", escribió en una historia de Instagram.
De esta manera, la conductora reconoció que había protagonizado una discusión de esas características, aunque buscó justificar su reacción por la situación familiar que atravesaba en ese momento.
El episodio se produjo cuando Wanda llegó a la vivienda de Nordelta junto a su pareja, Martín Migueles, en medio del conflicto que mantenía con Icardi por una de sus hijas. La discusión entre la expareja fue subiendo de tono y también involucró a Migueles y a la China Suárez, quien intervino en el enfrentamiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario