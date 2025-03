La revelación de Dalma Maradona tras ver la foto de Diego momentos después de su muerte

Por supuesto, esto representó un gran impacto para Gianinna y Dalma Maradona que presenciaron la audiencia en primera fila. Tras esto, Dalma se referió a la previa de que el fiscal mostrara la imagen: "Nosotros no sabíamos que iban a mostrar la foto y ese fue el problema. El fiscal nos avisó antes de entrar, le pedimos por favor que no la mostrara y él nos dijo que tiene que hacer su trabajo y que tiene que mostrar lo que tiene que mostrar".

"Fue durísimo porque, si bien sé que va a ser duro, no creí que tanto porque realmente no estábamos preparadas, porque en estos cuatro años evitamos ver esas imágenes por una cuestión de que preferíamos no hacerlo. Entonces, ese fue el tema", concluyó.

dalma sobre la foto de diego maradona.mp4 Dalma habla sobre la foto de Diego Maradona post-mortem. (Video: @bondi_liveok en X)

Juicio por la muerte de Diego Maradona

En el banquillo de los acusados están los siete profesionales de la salud que estuvieron a cargo del cuidado del Diez en sus últimos días de vida, tras la cirugía a la que fue sometido por un edema cerebral. A ellos se los juzga bajo la carátula de “homicidio con dolo eventual”, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El proceso judicial, que se lleva adelante en San Isidro, tiene como imputados a Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal), Agustina Cosachov (psiquiatra), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico).