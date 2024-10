La revelación de Florencia Peña tras ser citada a indagatoria por apuestas ilegales

"Me llegan muchos trabajos que algunos hago y otros no, este me parecía un trabajo normal supuestamente, vino por una agencia, eran dos historias y dije 'vamos para adelante'. Resulta ser que era clandestino e, inmediatamente, cuando me enteré por los medios no lo hice más. Éticamente no está bien y, con esto se destapó una olla, yo no sabía que el 80% del juego en Argentina es ilegal", comenzó diciendo Peña.

Luego de esto, la conductora del Cantando 2024 agregó: "Sé que somos muchos los que estamos metidos en esto, que nos mintieron. Me da asombro que hayan querido visibilizar tanto algo que es ilegal, mucha impunidad". En tanto, para cerrar, Peña explicó cómo le llegó la citación de la Justicia y para qué fue el llamado que le hicieron.

"Yo tengo que ir a declarar, sí. Un horror eso. Presenté los chats sobre como fue la contratación que parecía todo legal", informó la conductora confirmando su disposición para resolver este caso.

flor peña casinos ilegales

Los famosos denunciados por estas apuestas ilegales.

Desde el programa "Poco Correctos" de El Trece contaron, uno por uno, quiénes son los famosos que deben presentarse ante la Justicia. “Empieza con una investigación de la fiscalía contra el juego ilegal. No están prohibidos los casinos online”, explicó Ale Maglietti. “El fiscal considera que sin la participación de los famosos no hubiera sido posible que se llegue a esta magnitud de popularidad y concurrencia de este casino”, añadió la abogada, destacando el rol clave que estas figuras jugaron en la difusión de las plataformas ilegales.

Más allá de Florencia Peña, quien ya fue indagada, esta lista también está compuesta por: Elián “L-Gante” Valenzuela, Trianela Campolieto (piloto de Aerolíneas Argentinas), Juliana "Furia" Scaglione, Flor Vigna, Morena Rial, Romina Uhrig, Williams López, Agostina Spinelli, Federico Farías (Manzana), Emmanuel Vich, Camila Lattanzio, Mathías Vasile, Marito Laurens, Joaquín López y Alma Berezowski, quienes también deberán presentarse en la fiscalía situada en Paseo Colón 1333.