La romántica foto junto a Pampita que posteó Martín Pepa: apasionado beso
Tras casi tres meses de su reconciliación, la modelo y el polista disfrutan de su romance y comparten su amor públicamente.
Luego de decidir apostar de nuevo al amor, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa viven su romance a pleno y así lo demostró el polista con un posteo a pura pasión.
A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 22.300 seguidores y que mantiene con su perfil privado, el polista publicó una storie en blanco y negro de una de las visitas de la modelo a la cancha de polo. La imagen habla por sí sola: después de una de las performances del hombre de 45 años, recibe el beso apasionado de su enamorada, quien lo apoya de manera incondicional en su carrera deportiva.
En este nuevo ciclo, la pareja se muestra cada vez más estable, protagonizando apariciones conjuntas tanto en eventos destacados como en ocasiones familiares, y acompañándose en los hitos importantes de sus vidas. La solidez del vínculo se refleja en la confianza y la naturalidad con la que actualmente asumen su exposición, algo que contrasta con el perfil más reservado que ambos mantenían en el pasado.
La foto y el gesto de Pepa, junto al mensaje musical, funcionaron como síntesis del presente de la pareja. La pareja no solo eligió estar junta nuevamente, sino que proyecta esa decisión en cada pequeño acto cotidiano y en cada aparición pública. La exposición conjunta en celebraciones, eventos y ámbitos privados ya es parte de la narrativa compartida, mostrando que Pampita y Pepa han encontrado una forma de acompañarse y de volver visible ese camino, cada vez más firme y compartido.
Este posteo se dio horas después de que Carolina contara el gran paso que dieron como pareja, con la intención de dejar de tener kilómetros entre ellos.
Una de las razones por las que volvieron a elegirse es porque Pepa se instaló en Argentina, ya que hasta no hace mucho tiempo la pareja mantenía la rutina de viajar en cada ocasión que pudieran verse, lo que desgastó la relación y desencadenó la breve ruptura.
Fue la propia Carolina quien confirmó la noticia en una entrevista para Sálvese Quién Pueda (América TV), ciclo al que fue convocada para hablar del final de Los 8 Escalones (El Trece). Dado que su agenda está más despejada, le preguntaron si pensaba aprovechar para viajar con mayor frecuencia a ver a su novio. ”No, Martín está fijo acá“, aseguró. Y agregó: ”Hace unos meses que está en la Argentina“.
