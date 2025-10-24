La romántica foto junto a Pampita que posteó Martín Pepa: apasionado beso

La foto y el gesto de Pepa, junto al mensaje musical, funcionaron como síntesis del presente de la pareja. La pareja no solo eligió estar junta nuevamente, sino que proyecta esa decisión en cada pequeño acto cotidiano y en cada aparición pública. La exposición conjunta en celebraciones, eventos y ámbitos privados ya es parte de la narrativa compartida, mostrando que Pampita y Pepa han encontrado una forma de acompañarse y de volver visible ese camino, cada vez más firme y compartido.

Este posteo se dio horas después de que Carolina contara el gran paso que dieron como pareja, con la intención de dejar de tener kilómetros entre ellos.

Una de las razones por las que volvieron a elegirse es porque Pepa se instaló en Argentina, ya que hasta no hace mucho tiempo la pareja mantenía la rutina de viajar en cada ocasión que pudieran verse, lo que desgastó la relación y desencadenó la breve ruptura.

Fue la propia Carolina quien confirmó la noticia en una entrevista para Sálvese Quién Pueda (América TV), ciclo al que fue convocada para hablar del final de Los 8 Escalones (El Trece). Dado que su agenda está más despejada, le preguntaron si pensaba aprovechar para viajar con mayor frecuencia a ver a su novio. ”No, Martín está fijo acá“, aseguró. Y agregó: ”Hace unos meses que está en la Argentina“.