La romántica foto de Marina Calabró y Rolando Barbano en Londres

La primicia del viaje la había dado Pepe Ochoa, meses atrás, en LAM, donde dio más detalles de la escapada romántica entre los periodistas. En ese momento, el panelista reveló que el viaje duraría desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Después de este posteo, Pepe reveló más detalles en el programa de streaming del canal Bondi Live. "Obvio pagó ella, el está viviendo de arriba. Es el macho mantenido de Marina", contó.

"No puedo creer que me negaba el romance. A mi Barbano me odia, lo que no puedo entender es que se calentó con la conch... de Marina y perdió el eje. Ahora no entiende las criticas, no tiene humor....",agregó Yanina Latorre.

Barbano y Calabro amor en london #LAM pic.twitter.com/099XFlQSpK — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 30, 2024

El elogio del papá de Franco Colapinto a Marina Calabró: qué le dijo

Desde su debut en la Fórmula 1, Franco Colapinto causado furor. El piloto argentino no ha pasado desapercibido y con tan solo 21 años, es actualmente una de los deportistas más reconocidos del país. Sin embargo, Colapinto también se ha vuelto viral en las redes sociales por su fama de galán.

Y, de tal palo, tal astilla, ahora el papá del piloto se volvió tendencia en X por una entrevista que le hizo Marina Calabró para un diario local hace pocos días.

La periodista le consultó a Aníbal Colapinto sobre un hipotético encuentro con Lionel Messi y añadió quién sería ese enlace para poder juntarlos. Mientras la comunicadora lanzaba algunos nombres, el padre de Franco Colapinto la interrumpió y elogió su trabajo.

"Por eso yo te admiro a vos como mujer, sos muy inteligente. Estás preparada. Si querés grabalo, a vos de admiro de verdad", fueron las palabras de Aníbal que hicieron sonrojar a Calabró.

Ante esa situación, la periodista optó por agradecerle por sus palabras mientras Colapinto padre se tomaba todo con claro humor. "Muchas gracias. Qué lindo que me digas eso, es muy lindo. La verdad te lo súper agradezco", respondió la periodista.

