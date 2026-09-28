La ropa de Camila Mayan sorprendió a los fans por un detalle inesperado
La modelo compartió un posteo con ropa de látex y dejó a los fanáticos impactados por su decisión. Conocé los detalles.
Camila Mayan volvió a convertirse en el centro de atención en las redes sociales tras compartir con su comunidad de seguidores una propuesta estética totalmente alejada de las prendas que suele lucir de manera habitual. La modelo decidió sumarse a la clásica consigna audiovisual conocida como Get Ready With Me —tendencia sumamente popular en plataformas como TikTok e Instagram— luciendo un llamativo y particular body.
El gran inconveniente de la jornada radicó en el material de la indumentaria: al estar confeccionada íntegramente en tela de látex, la prenda le generó inmensas complicaciones a la influencer al momento de vestirse. Frente a esta dificultad, las vestuaristas que la asistían debieron aplicarle una abundante cantidad de aceite por el cuerpo para facilitar el deslizamiento de la prenda.
A pesar de sus repetidos e intensos intentos por subirse el atuendo, la maniobra resultó sumamente compleja. Sin embargo, una vez que logró calzarse la prenda, la integrante de "Patria y Familia", envío transmitido por la señal de streaming Luzu, sorprendió a todo su equipo de asistentes con un insólito comentario sobre la sensación térmica de la indumentaria.
Al experimentar las primeras sensaciones con el material sobre la piel, Mayan exclamó de entrada: “¡Ay que extraña sensación!“. Ante la sorpresa de las vestuaristas, una de las colaboradoras presentes le consultó sobre la textura de la indumentaria al preguntarle: ”¿Es cómo una malla?“
La respuesta de la modelo no tardó en llegar y generó la risa de todos en el estudio al soltar una desopilante definición sobre el vestuario: ”¡No! ¡Es rarísimo! ¡Es como un preservativo, preservándome a mí!“. A medida que transcurrían los minutos y la prenda recibía más lubricación, la influencer notó una notable mejora en el calce y en el aspecto visual de la pieza, reaccionando con entusiasmo frente al resultado final: “¡Ah, pero mirá cómo quedó! ¡Cómo brilla esto!“
Para darle un cierre humorístico a la secuencia de preparación, la panelista hizo una referencia cinematográfica comparando su imagen con una recordada película: “Esto es más Matrix que boxeo”
Como era de esperarse, los usuarios de Instagram reaccionaron de inmediato festejando la espontaneidad de la joven y elogiando su figura. En la sección de respuestas, los internautas volcaron una lluvia de mensajes entre los que se destacaron expresiones como: “Por favor, que bomba”; “Que cuerpazo, Cami”; “Te amo, Camila”.
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