La ropa de Camila Mayan sorprendió a los fans por un detalle inesperado

Para darle un cierre humorístico a la secuencia de preparación, la panelista hizo una referencia cinematográfica comparando su imagen con una recordada película: “Esto es más Matrix que boxeo”

Como era de esperarse, los usuarios de Instagram reaccionaron de inmediato festejando la espontaneidad de la joven y elogiando su figura. En la sección de respuestas, los internautas volcaron una lluvia de mensajes entre los que se destacaron expresiones como: “Por favor, que bomba”; “Que cuerpazo, Cami”; “Te amo, Camila”.