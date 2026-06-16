La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026: ¿hay gala de Gran Hermano post-partido?
El debut de la Selección deja en jaque a los fanáticos de GH que, al menos esta vez, seguramente no tendrán problemas en un cambio en la grilla.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus mejores momentos, con pleitos crecientes y nuevas alianzas que ponen al juego cada vez más picante. No obstante, hoy martes debuta la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 y los fanáticos del ciclo de Telefe se preguntan si habrá o no gala, como cada martes.
¿Qué pasa con la gala de hoy de Gran Hermano?
Lo cierto es que el canal de las pelotas decidió suspender la emisión de este martes del reality show, especialmente, porque es Telefe quien tiene los derechos de transmisión de los partidos del conjunto que dirige Lionel Scaloni. Por ello, Gran Hermano quedará en segundo plano esta noche y retomará mañana su emisión habitual.
¿Qué dijo Santiago del Moro sobre la placa y los beneficios del líder en Gran Hermano?
En primer lugar, el conductor detalló que Hanssen, quien ocupará el rol de líder durante esta semana, contará con una facultad especial: podrá dejar sin efecto los votos realizados por cuatro participantes de la casa. Además, dispondrá de otra ventaja estratégica, ya que tendrá la posibilidad de sacar a un jugador de la placa de nominados.
Como cierre de su anuncio, Santiago del Moro confirmó que la placa de esta semana será negativa y estará integrada por al menos ocho participantes.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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