Santiago del Moro anticipó los cambios que habrá en Gran Hermano esta semana

Todo comenzó cuando Luana intentó marcar diferencias entre el tiempo que compartió con Zunino y la breve convivencia que tuvo Nenu con el participante. “No es lo mismo 23 días que 3 meses y medio”, lanzó, dejando en claro que consideraba que su vínculo había sido mucho más significativo.

La frase no cayó nada bien en Nenu, que reaccionó de inmediato y le respondió con dureza: “¿Por qué me tirás palos, boluda? Qué resentida que sos. Te quedaste con el anillo para extrañarlo”, disparó, elevando la temperatura de la discusión.

Lejos de retroceder, Luana redobló la apuesta y apuntó directamente contra los sentimientos de su compañera. “No te pongas celosa, nunca vas a poder superar lo que pasamos los dos. ¿Ahora vas por Manu? Cuidado que está Lola, que terminamos siendo amigas”, ironizó.

cruce luana nenu

La bailarina intentó desacreditar los argumentos de Luana con una frase breve pero contundente: “No la sabés ver”. Sin embargo, la participante volvió a la carga y defendió su postura asegurando que conocía mejor que nadie la situación con Zunino.

“Estoy hace 3 meses y medio acá, vos no sabés ver. Llegaste vos y lo sacaste. Si hubiese estado conmigo no le pasaba eso, eligió mal”, sentenció Luana, responsabilizando indirectamente a la llegada de Nenu por la eliminación del jugador.

La discusión continuó cuando López le recordó algunas declaraciones que había hecho sobre Zunino durante su estadía en la casa. “Yo nunca dije que usó a las mujeres y todas las cosas que dijiste vos”, retrucó.

La respuesta final de Luana terminó por cerrar el explosivo intercambio y dejó una de las frases más filosas de la noche: “No te hagás la picante conmigo porque te paso el trapo”.

El enfrentamiento dejó en evidencia que la salida de Zunino sigue generando consecuencias dentro de la casa y que la rivalidad entre ambas participantes está lejos de terminar. Con la tensión cada vez más alta, todo indica que este conflicto podría seguir escalando en los próximos días.