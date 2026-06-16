Mundial 2026: qué canal dará antes los goles de la Selección Argentina vs Argelia

La gran pasión que despierta el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 obliga a los hinchas a buscar la mejor opción para alentar sin que el vecino les arruine la sorpresa. Para el partido de este martes a las 22 frente a Argelia, conocer el retraso exacto de cada señal es clave para gritar los goles antes que nadie.