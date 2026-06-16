Mundial 2026: qué canal dará antes los goles de la Selección Argentina vs Argelia
El esperado encuentro de nuestra selección en el Mundial 2026 genera enorme ansiedad. Enterate qué pantalla tiene menos delay para gritar primero.
La gran pasión que despierta el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 obliga a los hinchas a buscar la mejor opción para alentar sin que el vecino les arruine la sorpresa. Para el partido de este martes a las 22 frente a Argelia, conocer el retraso exacto de cada señal es clave para gritar los goles antes que nadie.
IMPORTANTE: Los parches especiales que usarán Lionel Messi, Dibu Martínez y ocho debutantes argentinos en el Mundial 2026
¿Cuáles son las opciones de transmisión con menor delay?
A la hora de sintonizar el compromiso por la Copa del Mundo, los datos técnicos demuestran que las señales tradicionales superan ampliamente al streaming en velocidad:
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Telefe y la TV Pública por TDA: Son indiscutiblemente las mejores alternativas para ver el encuentro en vivo, registrando el menor delay del mercado con apenas 2.5 a 4 segundos de retraso por la televisión digital abierta de aire.
TyC Sports por cable: La señal deportiva tradicional se posiciona en el segundo lugar de rapidez, ofreciendo una demora muy baja de 4 a 5 segundos en el cable digital.
DirecTV satelital: Quienes sigan las acciones a través de la pantalla de DSports mediante la antena del satélite experimentarán una demora de 7 a 10 segundos.
Flow con decodificador: El sistema de televisión digital con tecnología IPTV presenta un retraso intermedio que oscila entre los 8 y 15 segundos.
¿Por qué las plataformas de streaming van más atrasadas?
Para aquellos que no dispongan de un televisor convencional, las aplicaciones online transmiten el juego con una demora notable. Plataformas como Disney+ Premium, Paramount+, Prime Video o las apps de Flow y Mi Telefe muestran el partido con un delay de 20 a 35 segundos.
Por lo tanto, la televisión abierta en alta definición se consolida como la vía más rápida para festejar cada jugada en tiempo real.
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