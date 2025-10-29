Máxima tensión en vivo: Ulises Jaitt abandonó Mujeres Argentinas tras discutir con Amalia Díaz Guiñazú

- Ulises Jaitt: -¡¿Con quién me compara?! ¡¿Qué acaba de decir?!

- Amalia Guiñazú: -Sí. Estoy diciendo que hay personajes... Yo no te estoy comparando, ni siquiera voy a confrontar con vos”.

- Ulises Jaitt: -No. Esto es una falta de respeto. Mira que yo soy de la colectividad judía. ¿A quién acabas de nombrar?

En ese momento de máxima tensión, el conductor Federico Seeber intentó apaciguar la situación, pero la indignación de Ulises era incontenible. El mediático se levantó de su asiento, se quitó el micrófono y abandonó el estudio en vivo, exclamando: “Le faltaste el respeto a la comunidad judía y no te lo voy voy a permitir”.