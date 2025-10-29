Máxima tensión en vivo: Ulises Jaitt abandonó Mujeres Argentinas tras discutir con Amalia Díaz Guiñazú
El hermano de Natacha Jaitt fue objeto de una desafortunada comparación en Mujeres Argentinas y terminó enfurecido. Los detalles.
La fuerte disputa entre Ulises Jaitt y su sobrino, Valentino Yospe, hijo de la fallecida Natacha Jaitt, quedó opacada por un escándalo aún mayor que ocurrió en el programa Mujeres Argentinas. La situación escaló a tal punto que Jaitt, visiblemente indignado, decidió retirarse en vivo del estudio tras un comentario que consideró ofensivo y una falta de respeto hacia la comunidad judía.
El conflicto en el programa se inició cuando Ulises Jaitt afirmó que no existe posibilidad de reconciliación con su sobrino, a quien no dudó en catalogar como “Judas, porque es un traidor”. La panelista Amalia Diaz Guiñazú intervino en la conversación, cuestionando la postura de Jaitt sobre su rol en la vida del joven: “Yo entiendo que vos estuviste atrás, pero si vos considerás que sos el responsable de todos los logros del niño...”.
Ulises Jaitt se jactaba de haber impulsado a Valentino a estudiar, de haber evitado que repitiera el año escolar y de haberse encargado de su salud. Ante esto, la periodista Amalia Diaz Guiñazú interrumpió su argumento: “No te estoy juzgando, no estoy diciendo nada. El hecho de que haya pasado de año no significa nada”.
La discusión entre Ulises Jaitt y Amalia Guiñazú subió de tono ante la insistencia del hermano de Natacha. Finalmente, la periodista lanzó un desafortunado comentario para reforzar su idea: “Hitler pasaba de año y los padres lo trataban pésimo”.
El comentario provocó la inmediata y airada reacción de Ulises Jaitt:
- Ulises Jaitt: -¡¿Con quién me compara?! ¡¿Qué acaba de decir?!
- Amalia Guiñazú: -Sí. Estoy diciendo que hay personajes... Yo no te estoy comparando, ni siquiera voy a confrontar con vos”.
- Ulises Jaitt: -No. Esto es una falta de respeto. Mira que yo soy de la colectividad judía. ¿A quién acabas de nombrar?
En ese momento de máxima tensión, el conductor Federico Seeber intentó apaciguar la situación, pero la indignación de Ulises era incontenible. El mediático se levantó de su asiento, se quitó el micrófono y abandonó el estudio en vivo, exclamando: “Le faltaste el respeto a la comunidad judía y no te lo voy voy a permitir”.
