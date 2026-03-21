La serie de Netflix de 12 capítulos sobre salud mental que es furor en el Top 10

Los desafíos de la salud mental

Las relaciones humanas en contextos extremos

El proceso de aceptación personal

La importancia del acompañamiento emocional

Con una narrativa sensible y realista, la serie logra construir un relato que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre temas profundos y actuales. El tráiler anticipa una historia intensa, emotiva y profundamente humana, donde cada personaje aporta una mirada distinta sobre la salud mental. A través de escenas cargadas de tensión emocional y momentos de conexión entre los protagonistas, queda claro que la serie no solo busca impactar, sino también generar empatía y conciencia.