La serie de Netflix de 12 capítulos sobre salud mental que es furor en el Top 10
Protagonizada por Federico Cesari, esta producción italiana explora la vida en un hospital psiquiátrico con sensibilidad y realismo. Conocé de qué trata el éxito.
Con un total de 12 capítulos divididos en dos temporadas, la serie logró conquistar tanto a la crítica como a los suscriptores gracias a su enfoque en la salud mental, una temática cada vez más presente en las ficciones actuales. Desde su estreno en 2022, se posiciona como una de las propuestas más impactantes dentro del catálogo.
Además, su éxito fue tal que logró mantenerse en rankings internacionales y consolidarse dentro del Top 10 en varios países, algo que pocas producciones europeas consiguen.
De qué trata Todos quieren salvarse
La historia sigue a Daniele, un joven que despierta en un hospital psiquiátrico tras haber sido internado contra su voluntad. A partir de ese momento, se ve obligado a reaprender a vivir, vincularse y entender sus emociones, acompañado por otros pacientes que atraviesan situaciones similares.
Según la sinopsis oficial, la serie propone un recorrido por:
- Los desafíos de la salud mental
- Las relaciones humanas en contextos extremos
- El proceso de aceptación personal
- La importancia del acompañamiento emocional
Con una narrativa sensible y realista, la serie logra construir un relato que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre temas profundos y actuales. El tráiler anticipa una historia intensa, emotiva y profundamente humana, donde cada personaje aporta una mirada distinta sobre la salud mental. A través de escenas cargadas de tensión emocional y momentos de conexión entre los protagonistas, queda claro que la serie no solo busca impactar, sino también generar empatía y conciencia.
Reparto de Todos quieren salvarse
El elenco de la serie está encabezado por:
- Federico Cesari como Daniele
- Alessandro Pacioni como Alessandro
- Fotinì Peluso como Nina
- Ricky Memphis como Pino
- Bianca Nappi como Rossana
- Flaure BB Kabore como Alessia
- Filippo Nigro como Dr. Mancino
- Raffaella Lebboroni como Dr. Cimaroli
Las actuaciones son uno de los puntos más destacados, aportando realismo y profundidad emocional a cada uno de los personajes.
Trailer de Todos quieren salvarse
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