Netflix: la película que llegó en el 2025 y cuenta una historia real y con mucha adrenalina
Recién aterrizada en Netflix, esta película viene pisando fuerte y se ganó un lugar entre los títulos más comentados de la plataforma.
El catálogo de Netflix pegó un salto fuerte en el segundo semestre de 2025 con una ola de series y películas nuevas. Entre los títulos que más ruido vienen haciendo aparece En la cuerda floja, un estreno que entró al top global apenas aterrizó en la plataforma.
Esta producción estadounidense de 2015 está encabezada por Joseph Gordon-Levitt, que se luce interpretando al equilibrista Philippe Petit, famoso por desafiar todos los límites y caminar sobre un cable suspendido entre las Torres Gemelas. La película fue reconocida con múltiples nominaciones y varios premios gracias a su historia intensa y su factura visual, y se convirtió en una de las más recomendadas por el público de Netflix.
Quienes buscan una trama cargada de adrenalina, emoción y tensión encuentran en este film una verdadera joyita del cine reciente, que pasó a ser tendencia apenas se sumó al catálogo. En la cuerda floja debutó en Netflix el 1° de julio de 2025 y tiene una duración de dos horas, ideal para una noche de pantalla y pochoclo.
De qué trata "En la cuerda floja"
La película de Netflix se mete a fondo en la vida y la obsesión de Philippe Petit, aquí encarnado por Joseph Gordon-Levitt, y retrata con detalle el plan —casi cinematográfico en sí mismo— que terminó con aquel paseo imposible entre las Torres Gemelas el 7 de agosto de 1974.
No es sólo el acto final sobre el cable: la trama muestra las semanas de preparación clandestina, la fabricación y tensado del cable, la complicidad de cómplices, los nervios previos y la mezcla de audacia y poesía que define a Petit. Gordon-Levitt le da matices humanos: el vértigo, la concentración, el humor y la vanidad del equilibrista que convierte una hazaña técnica en una performance íntima. La película alterna tensión física y emoción, y subraya cómo un acto de libertad fatalmente arriesgado se volvió leyenda urbana y desafío artístico.
Reparto de "En la cuerda floja"
- Joseph Gordon-Levitt (Philippe Petit)
- Ben Kingsley (papá Rudy)
- Charlotte Le Bon (Annie Allix)
- James Badge Dale (Jean-Pierre)
- Clément Sibony (Jean-Louis)
- César Domboy (Jeff)
- Benedict Samuel (David)
- Ben Schwartz (Albert)
