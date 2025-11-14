Netflix: la película que llegó en el 2025 y cuenta una historia real y con mucha adrenalina

No es sólo el acto final sobre el cable: la trama muestra las semanas de preparación clandestina, la fabricación y tensado del cable, la complicidad de cómplices, los nervios previos y la mezcla de audacia y poesía que define a Petit. Gordon-Levitt le da matices humanos: el vértigo, la concentración, el humor y la vanidad del equilibrista que convierte una hazaña técnica en una performance íntima. La película alterna tensión física y emoción, y subraya cómo un acto de libertad fatalmente arriesgado se volvió leyenda urbana y desafío artístico.