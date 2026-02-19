La serie de Netflix sobre la lucha de trabajadoras que es imperdible
"María, la caprichosa" es una historia de superación y lucha laboral que tiene estilo de telenovela y podes ver en Netflix. Los detalles.
El catálogo de Netflix continúa expandiendo su oferta de contenidos regionales con el reciente estreno de "María, la caprichosa", una serie colombiana que adopta el lenguaje de la telenovela para narrar una historia de superación profundamente arraigada en la realidad. Lanzada en enero, esta producción se sumerge en las complejidades de la sociedad latinoamericana, abordando temáticas urgentes como la desigualdad, la precariedad laboral y la incansable lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos.
La trama encuentra su cimiento en la biografía de María Roa Borja, una figura central del activismo social en Colombia. Su vida, marcada por los obstáculos propios de la pobreza, la vulnerabilidad de un embarazo adolescente y el padecimiento de abusos de poder por parte de sus empleadores, sirve de motor para un relato que busca reivindicar la dignidad del trabajo doméstico.
Para retratar fielmente la evolución de Roa Borja, la serie utiliza un desdoblamiento en el elenco protagónico que permite observar el crecimiento del personaje. La actriz Paola González asume el desafío de interpretar a María durante su juventud, capturando la fragilidad y los desafíos de una mujer joven que enfrenta la exclusión social de manera temprana.
En contraste, la etapa de madurez y consolidación política queda en manos de Karent Hinestroza. Bajo su interpretación, el público puede observar la transformación de María en una influyente líder sindical y social, capaz de enfrentarse cara a cara con las estructuras del poder económico y político para cambiar el destino de miles de trabajadoras que, como ella, comenzaron su camino en el servicio doméstico.
Más allá de la ficción, la verdadera María Roa Borja es reconocida por ser una de las mentes detrás de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD). Su labor no solo fue simbólica, sino que se tradujo en conquistas legislativas concretas, siendo la principal impulsora de la Ley 1788 de 2016, popularmente denominada la "Ley de Prima", que garantizó el cobro de este beneficio para quienes desempeñan tareas en hogares.
Este impacto social ya había captado la atención del mundo literario antes de llegar a la plataforma de streaming. Su vida fue el núcleo del relato “Soñar lo imposible”, escrito por la exministra de Cultura Paula Moreno. Hoy, con la adaptación de su vida en la pantalla chica, el fenómeno de Roa Borja se globaliza, permitiendo que su lucha por la transformación social y los derechos humanos resuene en audiencias de todo el mundo.
