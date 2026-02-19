La serie de Netflix sobre la lucha de trabajadoras que es imperdible

Embed - María La Caprichosa | Trailer

Más allá de la ficción, la verdadera María Roa Borja es reconocida por ser una de las mentes detrás de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD). Su labor no solo fue simbólica, sino que se tradujo en conquistas legislativas concretas, siendo la principal impulsora de la Ley 1788 de 2016, popularmente denominada la "Ley de Prima", que garantizó el cobro de este beneficio para quienes desempeñan tareas en hogares.

Este impacto social ya había captado la atención del mundo literario antes de llegar a la plataforma de streaming. Su vida fue el núcleo del relato “Soñar lo imposible”, escrito por la exministra de Cultura Paula Moreno. Hoy, con la adaptación de su vida en la pantalla chica, el fenómeno de Roa Borja se globaliza, permitiendo que su lucha por la transformación social y los derechos humanos resuene en audiencias de todo el mundo.