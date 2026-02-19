Netflix: la película que dejó dudando a más de uno sobre la Iglesia Católica
Llegó a la pantalla grande en 1999 de la mano de Rupert Wainwright con una historia escalofriante de drama y terror. Se estrenará en marzo en Netflix. De qué trata y cuánto dura.
Las películas de drama, suspenso y terror se convirtieron en una de las producciones más elegidas por los espectadores en el amplio mundo de las plataformas de streaming. Sitios como Netflix, HBO o Disney + observaron esta constante y comenzaron a añadir diferentes títulos en sus catálogos, con el objetivo de atrapar la atención de los usuarios y persuadirlos con narrativas atrapantes.
En este contexto, Estigma se perfila como una de las películas más esperadas de este año y llegará a Netflix a mediados de marzo. Dirigida por Rupert Wainwright, la película se estrenó en 1999 y tiene una duración de 1 hora y 43 minutos.
En cuanto a reconocimientos, fue nominada al Saturn Award como Mejor Película de Terror, recibió una nominación a los Razzie Awards para Gabriel Byrne como peor actor de reparto y obtuvo varias menciones en los Blockbuster Entertainment Awards por reparto y dirección.
De qué trata Estigma
La película sigue al sacerdote Andrew Kiernan, enviado a investigar milagros, y a Frankie, una joven que comienza a manifestar estigmas inexplicables.
Sus heridas y un mensaje relacionado con un evangelio no reconocido alertan a la Iglesia, que busca mantenerlo oculto. Sin embargo, Kiernan descubre los documentos originales vinculados al evangelio de Santo Tomás.
La historia se inspira en hechos históricos: en el siglo IV, la Iglesia declaró apócrifos muchos evangelios por contener enseñanzas consideradas peligrosas para la doctrina oficial.
Reparto de Estigma
- Patricia Arquette como Frankie Paige
- Gabriel Byrne como Padre Andrew Kiernan
- Jack Donner como Padre Paulo Almeida
- Jonathan Pryce como Cardenal Daniel Houseman
- Nia Long como Donna Chadway
- Rade Šerbedija como Marion Petrocelli
- Enrico Colantoni como Padre Dario
Tráiler de Estigma
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario